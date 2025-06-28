Ожидается ночной удар: РФ готовит запуск крылатых ракет

Украинский аналитик и военный блогер "Николаевский Ваньок" предупредил о высокой вероятности очередной массированной атаки со стороны РФ в ночь на 29 июня. По его словам, с большой вероятностью будут подняты стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые могут запускать крылатые ракеты, а также возможные пуски Калибров с акватории Черного или Каспийского моря.

РФ готовит запуск крылатых ракет

"Этот "праздничный" обстрел должен был бы состояться еще вчера, но его перенесли на сегодня", — написал Ваньок в своем Telegram-канале.





В то же время он подчеркнул, что ничего удивительного в этих атаках уже нет — таких обстрелов за время полномасштабной войны произошло сотни, и сейчас не стоит реагировать в стиле "Внимание всем паниковать".

О возможных целях:



Ваньок заметил, что точно предсказать маршрут ракет и их цели невозможно — у россиян есть по меньшей мере два варианта плана обстрела, и становится понятно, какой выбирают, только во время самой атаки.

В то же время он напомнил: после каждого удара российская сторона традиционно заявляет об уничтожении всех целей, под которыми часто подразумеваются жилые дома и гражданская инфраструктура. Именно поэтому украинцы призывают не игнорировать сигналы тревоги и серьезно относиться к предупреждениям.

"Пожалуйста, будьте осторожны и реагируйте на предупреждение. Это не нагнетание, это попытка донести реальность происходящего", — добавил блоггер.





Военные призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, даже если обстрелы кажутся типичными.

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