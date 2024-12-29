Ожесточенные бои на нескольких направлениях: куда пошли основные удары окупантов

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Амбарцумян Анна
На 1040-й день войны Силы обороны Украины продолжают активно удерживать свои позиции на востоке страны, нанося новые удары по стратегически важным целям российских захватчиков. За прошедшие сутки наши войска уничтожили склады горюче-смазочных материалов и обезвредили вражеские пункты управления беспилотниками. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Фото из открытых источников
В течение 28 декабря на фронте произошло более 150 боевых столкновений, а ситуация оставалась напряженной в нескольких направлениях. Противник совершил массированные обстрелы из ракетных систем и дронов, однако украинские защитники держат оборону, не давая врагу продвигаться. Силы обороны отразили многочисленные атаки и уничтожили важную технику агрессора.
Нанесены удары по важным целям врага, в том числе составам и пунктам управления дронов.
Враг совершил более 4600 обстрелов, но авиационных ударов не наносил.
1730 российских захватчиков потеряли жизнь, уничтожены 42 артиллерийских системы и десятки единиц техники.
Кроме того, на Курском направлении российские войска нанесли один ракетный удар шестью ракетами, а также более 400 артиллерийских обстрелов по украинским позициям и населенным пунктам. В результате произошло девять боевых столкновений.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские силы продолжают наносить значительные потери оккупантам. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и по 29 декабря 2024 года российская армия потеряла более 785 тысяч личного состава, а также тысячи единиц военной техники.
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