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Ожесточенные бои на нескольких направлениях: куда пошли основные удары окупантов

Силы обороны нанесли удар по составам и пункту управления дронов РФ

29 декабря 2024, 10:26
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Амбарцумян Анна

На 1040-й день войны Силы обороны Украины продолжают активно удерживать свои позиции на востоке страны, нанося новые удары по стратегически важным целям российских захватчиков. За прошедшие сутки наши войска уничтожили склады горюче-смазочных материалов и обезвредили вражеские пункты управления беспилотниками. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Ожесточенные бои на нескольких направлениях: куда пошли основные удары окупантов

Фото из открытых источников

В течение 28 декабря на фронте произошло более 150 боевых столкновений, а ситуация оставалась напряженной в нескольких направлениях. Противник совершил массированные обстрелы из ракетных систем и дронов, однако украинские защитники держат оборону, не давая врагу продвигаться. Силы обороны отразили многочисленные атаки и уничтожили важную технику агрессора.

Ключевые моменты из боевых действий:

  • Нанесены удары по важным целям врага, в том числе составам и пунктам управления дронов.

  • Враг совершил более 4600 обстрелов, но авиационных ударов не наносил.

  • 1730 российских захватчиков потеряли жизнь, уничтожены 42 артиллерийских системы и десятки единиц техники.

Горячее вчера было на Покровском направлении, 54 атаки отбиты нашими защитниками. Враг пытался продвинуться неподалеку от населенных пунктов Зеленое Поле, Калиново, Успеновка, Волково, Новоезаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко, — говорится в сообщении.

Кроме того, на Курском направлении российские войска нанесли один ракетный удар шестью ракетами, а также более 400 артиллерийских обстрелов по украинским позициям и населенным пунктам. В результате произошло девять боевых столкновений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские силы продолжают наносить значительные потери оккупантам. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и по 29 декабря 2024 года российская армия потеряла более 785 тысяч личного состава, а также тысячи единиц военной техники.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0tWpReBVDLyBNtLa3ZF9kfj41sU38sjiH3emiGEvyeDgfcxiYWk692nuFdat61RLzl
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