ОВА: К инаугурации Трампа россияне хотят захватить областной центр

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, областной прокуратуры и полиции, с середины июля Херсон и соседние села на западном берегу Днепра потерпели более 9500 атак с применением небольших беспилотников, в результате чего погибли по меньшей мере 37 человек и сотни получили ранения. Об этом глава области сообщил в интервью Financial Times.

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прокудин сказал Financial Times, что Россия развернула несколько своих "лучших подразделений беспилотников" через Днепр, который разделяет Херсон пополам и является линией фронта. По его словам, с берега напротив центра города россияне запускали передовые модели беспилотников, усовершенствуя боевую технику и обучая новых операторов для своего усиленного вторжения.

В российских военных и провоенных Telegram-каналах опубликованы десятки видео атак беспилотников на мирных жителей.

Украинские официальные лица подозревают, что нападение является частью плана России усилить давление на Киев до того, как Дональд Трамп вернется в Белый дом, ускоряя достижения на поле боя и готовясь к потенциальному наступлению через реку Днепр.

"Россия хочет начать здесь еще одно наступление", — сказал Прокудин, добавив, что российские силы собрали "300 лодок для пересечения реки".

Представитель южных войск Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что российские войска пытаются захватить речные острова и подойти ближе к западному берегу Херсона. Недавно они совершили большое наступление на остров Казацкий к северо-востоку от города, вблизи Новой Каховки.

События в Херсоне происходят в тот момент, когда оккупанты в других местах достигают самых быстрых территориальных достижений с первых недель вторжения 2022 года .

"Они угрожают содержанию Украины над стратегическими городами Покровск, Курахово и Великая Новоселка, а также находятся в поле зрения Днепропетровской области – стержня военных действий Украины на востоке. Херсон был бы еще большим призом. Это был первый областной украинский центр, который захватили российские войска после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, проведя девять месяцев под оккупацией, прежде чем его освободили в последнем успешном контрнаступлении Украины. С тех пор Россия применила тяжелую артиллерию, ракеты, планирующие бомбы и баллистические ракеты по Херсону и его окрестным селам вдоль реки Днепр", – отмечают в FT.