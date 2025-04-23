Ответственных за строительство фортификаций нет: в Раде объяснили ситуацию

Вопросы к качеству и вообще наличию фортификаций в Украине возникали неоднократно. И, несмотря на заявления, что необходимые сооружения возведены, военные сообщали, что на самом деле фортификаций нет, или качество строительства крайне низкое.

Фортификации. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал, почему так происходит. По его словам, строительство фортификаций было организовано так, чтобы нельзя было найти ответственных.

Разумков объяснил, что финансирование для возведения укреплений было распределено среди областных военных администраций. При этом западные области строили фортификации на Востоке. А в Харьковской области их строили несколько ОВА, а параллельно – инженерные войска и Госслужба специального транспорта.

"Очень удобно! Ведь когда нужно разбираться кто и за какие цены проводил закупки, почему у кого одна цена, а у других вдвое дороже, ответственных нет!", — пояснил нардеп.

Разумков рассказал и о другой схеме – до последнего не передавать фортификации военным. А потом, как отметил политик, уже можно оценивать, что и как построено, и куда пошли деньги.

"Тянут, пока эти позиции не оказываются под контролем врага! А ответственности за это никто не несет! Зато для Шмыгаля третья линия обороны еще в прошлом году была "построена на 100%", — убежден Разумков.

Напомним, Дмитрий Разумков, как писал портал "Комментарии", рассказал, как нужно проводить выборы в Украине, иначе Владимир Зеленский может получить даже 102% и переизбраться. Демократические выборы должны состояться после установления мира, а не просто во время прекращения огня.



