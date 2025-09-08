По случаю Дня военной разведки Украины в Москве появились особые листовки с напоминанием, что "ответственность неизбежна".

Листовки в Москве. Фото из открытых источников

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что листовки по случаю Дня военной разведки Украины расклеили в разных районах российской столицы. Такие листовки появились на остановках, заборах, в парках и даже на стенах подъездов – появились поздравительные плакаты. На них изображена эмблема ГУР и предупреждение: "Ответственность неизбежна".

В разведке, как сообщают в Центре, отмечают: это напоминание москвичам, что ни одно из преступлений, совершенных россиянами против Украины, не останется безнаказанным.

"После всех преступлений, которые совершили россияне на нашей земле, наивно надеяться, что их обойдет заслуженное наказание как сегодня, так и постоянно. Жители столицы так называемой России, очевидно, могут надеяться на особые поздравления от украинской военной разведки уже в скором времени", — цитирует Центр сообщение ГУР.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что причины начала так называемой "спецоперации" России на территории Украины варьируются — называли НАТО, защиту российского языка, защиту населения. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о еще одной.

По его словам, спецоперация началась, в том числе из-за "трещины" в миропорядке, сложившемся после Второй мировой войны. По его словам, когда уроки Великой Кровавой войны были забыты, память павших была забыта, а на передний план были выставлены ценности, абсолютно неприемлемые для большинства людей на нашей планете.