"Ответственность неизбежна": москвичей напугали особые листовки (ФОТО)

Кречмаровская Наталия
По случаю Дня военной разведки Украины в Москве появились особые листовки с напоминанием, что "ответственность неизбежна".
Листовки в Москве. Фото из открытых источников
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что листовки по случаю Дня военной разведки Украины расклеили в разных районах российской столицы. Такие листовки появились на остановках, заборах, в парках и даже на стенах подъездов – появились поздравительные плакаты. На них изображена эмблема ГУР и предупреждение: "Ответственность неизбежна".
В разведке, как сообщают в Центре, отмечают: это напоминание москвичам, что ни одно из преступлений, совершенных россиянами против Украины, не останется безнаказанным.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что причины начала так называемой "спецоперации" России на территории Украины варьируются — называли НАТО, защиту российского языка, защиту населения. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о еще одной.
По его словам, спецоперация началась, в том числе из-за "трещины" в миропорядке, сложившемся после Второй мировой войны. По его словам, когда уроки Великой Кровавой войны были забыты, память павших была забыта, а на передний план были выставлены ценности, абсолютно неприемлемые для большинства людей на нашей планете.