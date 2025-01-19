За сотрудничество с Россией лицам в основном вручают подозрение после того, как они покидают территорию Украины, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Агентам РФ вручили подозрения. Фото из открытых источников

"Хорошо, когда российские агенты получают подозрения, обыски и аресты. Однако хочется видеть все это вовремя, когда они находятся еще на территории Украины. А здесь их очень много, даже искать не нужно – начните с целой фракции в Верховной Раде", – подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ рассказал, что в 2021 году движение "Азов" предложило проект закона о коллаборационизме, чтобы все предатели понесли ответственность.

"Тогда нам говорили, что принятие закона невозможно. Однако в марте 2022 года за него проголосовали — изменились некоторые "обстоятельства" в стране. Если не получается привлечь за государственную измену, в законе о коллаборационизме много положений, по которым точно получится, потому что извинений от Юрия Бойко недостаточно. Мы не забыли ни о нем, ни о его коллегах", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве граждан находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2025 году. "Несмотря на любые внешние обстоятельства, переговоры или точнее переговоры о переговорах, максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий. Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не возлагая надежд на спасение чужими руками. Нет сегодня других приоритетов", — заявил майор ВСУ.