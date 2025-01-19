Ответственность для агентов РФ: почему власть делает недостаточно

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Марьян Ощановский
За сотрудничество с Россией лицам в основном вручают подозрение после того, как они покидают территорию Украины, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
Агентам РФ вручили подозрения. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ рассказал, что в 2021 году движение "Азов" предложило проект закона о коллаборационизме, чтобы все предатели понесли ответственность.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве граждан находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2025 году. "Несмотря на любые внешние обстоятельства, переговоры или точнее переговоры о переговорах, максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий. Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не возлагая надежд на спасение чужими руками. Нет сегодня других приоритетов", — заявил майор ВСУ.
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