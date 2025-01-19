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Ответственность для агентов РФ: почему власть делает недостаточно

В Украине работает закон о коллаборационизме

сегодня, 21:57
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Марьян Ощановский

За сотрудничество с Россией лицам в основном вручают подозрение после того, как они покидают территорию Украины, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Ответственность для агентов РФ: почему власть делает недостаточно

Агентам РФ вручили подозрения. Фото из открытых источников

"Хорошо, когда российские агенты получают подозрения, обыски и аресты. Однако хочется видеть все это вовремя, когда они находятся еще на территории Украины. А здесь их очень много, даже искать не нужно – начните с целой фракции в Верховной Раде", – подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ рассказал, что в 2021 году движение "Азов" предложило проект закона о коллаборационизме, чтобы все предатели понесли ответственность.

"Тогда нам говорили, что принятие закона невозможно. Однако в марте 2022 года за него проголосовали — изменились некоторые "обстоятельства" в стране. Если не получается привлечь за государственную измену, в законе о коллаборационизме много положений, по которым точно получится, потому что извинений от Юрия Бойко недостаточно. Мы не забыли ни о нем, ни о его коллегах", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве граждан находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2025 году. "Несмотря на любые внешние обстоятельства, переговоры или точнее переговоры о переговорах, максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий. Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не возлагая надежд на спасение чужими руками. Нет сегодня других приоритетов", — заявил майор ВСУ.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5557
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