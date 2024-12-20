logo

BTC/USD

96549.72

ETH/USD

3390.65

LTC/USD

96.99

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ответ за «долбо*ба»: почему на самом деле Путин приказал ударить по Киеву баллистикой (ОБНОВЛЕНО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ответ за «долбо*ба»: почему на самом деле Путин приказал ударить по Киеву баллистикой (ОБНОВЛЕНО)

Россия тщательно готовила удар по Киеву баллистикой, уверен Коваленко

сегодня, 14:29 comments5248
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В ночь на 20 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, с применением 5 баллистических ракет 9М723 ОТРК “Искандер”/KN-23. Все баллистические цели были сбиты. Параллельно в воздух поднимались российские перехватчики МиГ-31К, носители Х-47М2 “Кинжал”, с имитацией выхода на пусковые рубежи.

Ответ за «долбо*ба»: почему на самом деле Путин приказал ударить по Киеву баллистикой (ОБНОВЛЕНО)

Ракетный удар

Как заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, в сети разносится фейк и манипуляция о том, что по Киеву "прилетело" потому, что президент Владимир Зеленский назвал кремлевского диктатора Владимира Путина "долбоебом".

Коваленко подчеркнул, что невозможно отдать приказ о подобном ударе и в течение пары часов привести его в исполнение. По его словам, такие удары планируются заранее, просчитываются цели, выделяется боекомплект, рассчитываются стартовые площадки и воздушные зоны пусков, готовится полётное задание для авиационных носителей и маршруты для дронов-камикадзе.

"Таким образом, российское ИПСО про “обиженного путина” направлено на то, чтобы переложить ответственность за удар с военного преступника, на президента Украины – мол, не нужно было оскорблять", — говорит Коваленко.

По его словам, этот удар по Киеву готовился заранее и как раз должен был стать аккомпанементом вчерашней “прямой линии Путина”, в рамках которой он вчера открыто, угрожал Киеву эфемерной ракетой “Орешник”, в маразматическом припадке бредя некой “дуэлью”. А в ночь на 20-е декабря по Киеву уже были запущены не “Орешники”, по вполне известным причинам, а баллистические 9М723 ОТРК “Искандер”.

"То есть, Путин в ходе вчерашней “прямой линии” не только открыто заявил, что он начал войну против Украины потому, что ему было “скучно” и хотелось “движухи”, но и продемонстрировал нежелание завершать её, что лишний раз подтверждает хорошо всем нам известную истину, которую пока не осознают за Океаном… о каких переговорах с этим персонажем может идти речь?" — говорит Коваленко.

Он подчеркнул, что для Путина было, есть и будет оставаться всегда в приоритете жажда захвата территорий и сеянье террора.

"Остановить этого маньяка возможно только прямой силой, а не клочком бумажки с какими-то невразумительными “гарантиями”, — подытожил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский назвал Путина долбоебом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zloyodessit/23303
Теги:

Новости

Все новости