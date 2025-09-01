Сегодня в Брюсселе состоится внеочередное заседание Совета Украина-НАТО по запросу Украины и ответ на недавние массированные воздушные атаки России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Ответ Путину на удары: что сегодня состоится в Брюсселе

"Мы ожидаем предметного обсуждения общих шагов для адекватной реакции на отказ России от мирных усилий и эскалацию террора против украинцев. Мы благодарны НАТО и всем союзникам, продолжающим решительно поддерживать Украину и усилия, направленные на достижение справедливого мира. Москва должна ощутить еще большее давление как следствие затягивания войны ", – написал министр в соцсети Х.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 28 августа оккупационные войска РФ нанесли страшный удар по Киеву. Эта вражеская атака унесла жизни 23 человека, среди них – 4 ребенка, спасательная операция длилась более 30 часов.

Также "Комментарии" писали, что спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что российский диктатор Владимир Путин теряет навыки врать. Именно так представитель МИД отреагировал на заявление главы Кремля, обвинившего Запад в войне в Украине.

Георгий Тихий прокомментировал заявления Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, где российский диктатор попытался переложить ответственность за войну в Украине на Запад.