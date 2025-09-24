Ответ на атаки: Австострада передала дроны для защиты неба в Запорожье и Киевщине

25 сентября компания "Автострада" вместе фондом "Вернись живым" передала подразделениям ГУР и ДССТ партию дронов-перехватчиков самолетного типа "Техно Тарас".

Дроны-перехватчики (фото из открытых источников)

Украинские дроны "Техно Тарас", переданные 26 сентября подразделениям ГУР и ДССТУ, будут защищать небо в Запорожье и Киевщине. Об этом на своей странице в сети Фейсбук сообщил Максим Шкиль, основатель группы компаний "Автострада".

"Эти украинские дроны являются технологическим ответом и противодействием враждебной тактике, предусматривающей активное использование разведывательных БПЛА для корректировки ракетных ударов. Они позволяют выявить угрозу, защитить позиции, критическую инфраструктуру и сохранить жизнь", – написал Максим Шкиль.

По его словам, дроны фактически берут на себя роль, которую выполняли дорогостоящие зенитные ракеты, позволяя Силам обороны сбивать российские разведчики без необходимости тратить дорогостоящее вооружение. "Коэффициент сбивания враждебных целей – более 80%", – написал Максим Шкиль.

Напомним, недавно компания "Автострада" объявила о завершении строительства нового 68-километрового магистрального водопровода в Николаев стоимостью 6,3 млрд грн, который заменит систему, уничтоженную российскими войсками в апреле 2022 года.

Ранее сообщалось, что компания "Автострада" системно поддерживает подразделения Сил Обороны. За последние несколько месяцев компания передала более 250 единиц техники для укрепления обороноспособности Украины, в том числе в июне было передано 66 квадроциклов.