Отсутствие военной помощи от США и ЕС: в ВСУ ошарашили перспективы для Украины

Без поддержки Европы и США украинский народ способен долго противостоять российской агрессии, считает бригадный генерал Александр Пивненко – командующий Национальной гвардией Украины и член Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Анны Максимчук.

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"Мы не сдадимся завтра. Украинцы — это боевая нация, и мы сумеем выстоять длительное время. Даже в 2014 и 2022 годах мы сплачивались, но из-за информационных операций и других факторов были проблемы. Однако изменения в обществе непременно произойдут", — отметил Пивненко.

В то же время, он выразил уверенность, что наши союзники останутся с нами, понимая масштаб угрозы от России.

"Военная машина врага наращивает мощность, и ее необходимо остановить. Они переходят к более жестким действиям и имеют планы не только по Украине, но и другим странам. Они придут с боевым опытом и жаждой победы. Пугать ядерным оружием — не выход", — прокомментировал командующий.

Пивненко добавил, что если Украина и ее партнеры будут действовать эффективно, Россия не решится на повторную агрессию.

Также он подчеркнул, что Украина активно развивает оборонную промышленность, в частности, производство дронов и ракет, увеличивая как качество, так и объемы.

В случае прекращения боевых действий России потребуется 2-3 года, чтобы возобновить свои силы и начать войну. Поэтому Украина должна использовать это время для строительства мощных фортификаций и формирования сильных военных подразделений.

"Нужно создать такие укрепления, чтобы враг просто погибал там. Важно обустроить буферную зону в 40 км и постоянно поддерживать войска в боевой готовности", — подчеркнул Пивненко.

Портал "Комментарии" уже писал, что администрация президента США Дональда Трампа выражает надежду на достижение мирного соглашения с Российской Федерацией, которое могло бы положить конец масштабной войне в Украине.