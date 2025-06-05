Отсутствие военной помощи от США и ЕС: в ВСУ ошарашили перспективы для Украины

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Клименко Елена
Без поддержки Европы и США украинский народ способен долго противостоять российской агрессии, считает бригадный генерал Александр Пивненко – командующий Национальной гвардией Украины и член Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Анны Максимчук.
Фото: 24 Канал
В то же время, он выразил уверенность, что наши союзники останутся с нами, понимая масштаб угрозы от России.
"Военная машина врага наращивает мощность, и ее необходимо остановить. Они переходят к более жестким действиям и имеют планы не только по Украине, но и другим странам. Они придут с боевым опытом и жаждой победы. Пугать ядерным оружием — не выход", — прокомментировал командующий.
Пивненко добавил, что если Украина и ее партнеры будут действовать эффективно, Россия не решится на повторную агрессию.
Также он подчеркнул, что Украина активно развивает оборонную промышленность, в частности, производство дронов и ракет, увеличивая как качество, так и объемы.
В случае прекращения боевых действий России потребуется 2-3 года, чтобы возобновить свои силы и начать войну. Поэтому Украина должна использовать это время для строительства мощных фортификаций и формирования сильных военных подразделений.
"Нужно создать такие укрепления, чтобы враг просто погибал там. Важно обустроить буферную зону в 40 км и постоянно поддерживать войска в боевой готовности", — подчеркнул Пивненко.
Портал "Комментарии" уже писал, что администрация президента США Дональда Трампа выражает надежду на достижение мирного соглашения с Российской Федерацией, которое могло бы положить конец масштабной войне в Украине.
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