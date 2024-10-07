Отступление войск может быть неконтролируемым: где сложилась угрожающая ситуация

Ситуация на фронте стабильно не радужная, российские оккупанты атакуют по всей линии столкновения и частями успешно, отметил военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник.

Война в Украине

По его словам, по состоянию на сегодняшний день россияне сосредоточили свои усилия на Кураховском, Торецком и Купянском направлениях. Главным направлением является Кураховский и после решения тактической задачи вытеснения Сил обороны Украины на западный берег реки Волча и захвата Горняка, Селидово с Кураховкой противник перенесет удар на Покровск. Параллельно противник попытается атаковать Курахово с Юга, подчеркнул Мельник.

"Самая сложная ситуация, по-моему, все же это восточный берег Волчьей, ведь для логистики там остался один мост. И если его развалят, то вряд ли отступление наших войск будет контролировано", — подчеркнул эксперт.

По его словам, главной причиной частичного успеха российских захватчиков является истощение наших бригад, безумный не комплект линейных подразделений умноженный на низкое качество подготовки новоприбывших "котиков", дефицит минометных патронов ну и конечно кадровый кавардак в отдельных бригадах и батальонов, где руководство меняет в год. Ну и конечно тотальное преимущество во всем со стороны противника, подчеркнул Мельник.

Он добавил, что делают сейчас украинцы на фронте — это за пределом любого героизма.

"Несмотря на весь долбограизм и оторванность приказов отдельных генералов от реальности, мы держимся. Но если ничего не менять в подготовке бойцов и тактике уничтожения батальонов в боях за посадку, если наконец-то срочно не перевести экономику на военные рельсы, то последствия будут не предсказуемы уже в ближайшее время", — подчеркнул Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ потеряли новые территории на Донбассе.



