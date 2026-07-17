Отставка Федорова получила неожиданный международный эффект: этот страх союзников Киева шокирует



















Отставка Михаила Федорова с должности министра обороны продолжает вызывать оживленное обсуждение не только в Украине, но и за ее пределами. Западные медиа обратили внимание на масштабные акции протеста, острую публичную дискуссию между бывшим министром и военным руководством, а также возможные последствия кадровых перестановок для оборонной политики государства.

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Политический аналитик Юрий Рашкин, комментируя ситуацию, обратил внимание , что именно реакция западных медиа стала одним из важнейших последствий этой истории.

По его словам, в США отставка Федорова выглядит непонятной, ведь она произошла в момент, когда Украина, по мнению многих западных экспертов, демонстрировала позитивную динамику на фронте.

"На Западе сейчас смотрят не столько на саму отставку, сколько на ее последствия. Если после кадровых изменений Украина и дальше будет демонстрировать успехи, вопрос быстро потеряет актуальность. Но если ситуация на фронте ухудшится, именно отставку Федорова могут рассматривать как один из переломных моментов", – отметил Рашкин.

Аналитик также обратил внимание, что западные журналисты активно пишут о конфликте между сторонниками технологической модернизации армии и представителями традиционной военной школы. По его мнению, именно этот аспект больше всего привлек внимание международной аудитории.

В то же время Рашкин подчеркнул, что окончательные выводы делать рано. По его словам, ключевым критерием оценки кадровых решений будет оставаться результат на поле боя.

"В международной политике оценивают прежде всего эффективность. Если после кадровых перестановок Украина сохранит или усилит свои позиции, дискуссия постепенно стихнет. Если же негативные тенденции совпадут по времени с изменениями в оборонном руководстве, западные партнеры непременно будут обращать на это внимание", — подытожил Юрий Рашкин.

Портал "Комментарии" уже писал , что после последних кадровых решений в Министерстве обороны возвращение Михаила Федорова на должность главы ведомства пока выглядит маловероятным. В то же время во власти могут предложить ему другую роль, которая позволит и дальше участвовать в реализации проектов, связанных с сектором безопасности и обороны, заявил политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.