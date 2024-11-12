Отсчет начат: Когда РФ нанесет мощный комбинированный удар по Украине

Россия продолжает накапливать ракеты и проводить учения авиации, уже проведя "генеральную репетицию" с использованием большого количества дронов "Шахед" и подъемом стратегической авиации, отметил в эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов. При этом он подчеркнул, что массированный ракетный удар по Украине зависит от политической целесообразности. По его мнению, кремлевский диктатор Владимир Путин не принимает во внимание советы от США и уже начал отсчет до потенциальной атаки.

Ракетный удар

Эксперт объяснил, что враг уже провел репетицию для масштабной ракетной атаки. Так, в ночь на 11 ноября Россия запустила по Украине 74 дрона-камикадзе типа "Шахед" и 2 ракеты Х-59/69. Украинские силы ПВО активно работали всю ночь, но до утра, когда они нуждались в перезарядке и смене позиций, россияне подняли в воздух стратегическую авиацию, в том числе самолеты Ту-22, Ту-95 и Миг-31К.

"Я думаю, что Россия готова в любой момент. Здесь не говорится о том, что они ждут снижения температуры и морозов. На мой взгляд, главной здесь является политическая целесообразность", – сообщил Жданов.

The Washington Post сообщило о телефонном разговоре Дональда Трампа с Путиным, во время которого Трамп якобы призвал не обострять ситуацию и пообещал, что часть оккупированных территорий останется под контролем России. Тем временем Путин продемонстрировал свое пренебрежение к советам Трампа, совершив самый большой за время полномасштабного вторжения запуск "Шахедов" и проведя репетицию воздушной атаки.

"Таким образом он пытался максимально унизить Трампа, что тот ему не указ, чтобы тот не просил, у Путина есть свои намерения, цели и он будет действовать так, как ему выгодно. Есть такое выражение, что "я считаю до трех". То есть раз, два, три и производю выстрел. Считайте, что Путин сейчас сказал один", — подчеркнул Жданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия может готовиться к более сложным атакам, включающим синхронное использование различных типов ракет по разным направлениям. Это позволило бы увеличить эффективность ударов, поскольку большинство крылатых ракет, которые использовались для дальнобойных атак, ранее уничтожалось украинским ПВО.



