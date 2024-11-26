Ситуация вокруг Курахового становится критической и украинские защитники могут быть вынуждены покинуть город в ближайшее время, об этом в эфире "Эспрессо" заявил военный эксперт Иван Ступак.

Курахово

По его словам, Курахово сейчас является одной из самых горячих точек фронта. Времени остается очень мало – счет может уходить даже не на неделе, а на дне. Российские войска уже приблизились вплотную, и город почти на 70% находится в окружении, подчеркнул эксперт.

По мнению Ступака, единственный путь, соединяющий Курахово с Покровском, находится под угрозой. Российские силы находятся на расстоянии всего 5-6 км от некоторых участков этой дороги.

"В районе Великой Новоселки у россиян есть также небольшое продвижение в направлении этой дороги, на север, они пытаются ее перерезать. Придется нашим военным отходить из Курахового. Надеюсь, что это будет гораздо упорядоченнее, чем было раньше, например, с Угледаром, когда приказа на выход не было, и военные на свой страх и риск собирали оборудование и военное снаряжение, выходя оттуда организовано настолько, насколько это было возможно, под постоянным российским обстрелом", — подчеркнул Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что события, развивающиеся в районе Великой Новоселки, стали провалом года. Обороны вокруг Великой Новоселки, судя по всему, через два года не была сформирована. Именно той обороны, которой этот важный узловой центр на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской области заслуживал.

Также "Комментарии" рассказывали , что Великая Новоселка в последнее время стала одним из ключевых горячих направлений на фронте.





