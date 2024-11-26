logo

BTC/USD

92018.04

ETH/USD

3314.35

LTC/USD

90.05

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Отсчет идет на дни: под угрозой оккупации ключевой город, но приказа на выход нет
commentss НОВОСТИ Все новости

Отсчет идет на дни: под угрозой оккупации ключевой город, но приказа на выход нет

С ситуацией вокруг Курахово нужно учесть ошибки Угледара, где не было приказа на выход

сегодня, 15:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Ситуация вокруг Курахового становится критической и украинские защитники могут быть вынуждены покинуть город в ближайшее время, об этом в эфире "Эспрессо" заявил военный эксперт Иван Ступак.

Отсчет идет на дни: под угрозой оккупации ключевой город, но приказа на выход нет

Курахово

По его словам, Курахово сейчас является одной из самых горячих точек фронта. Времени остается очень мало – счет может уходить даже не на неделе, а на дне. Российские войска уже приблизились вплотную, и город почти на 70% находится в окружении, подчеркнул эксперт.

По мнению Ступака, единственный путь, соединяющий Курахово с Покровском, находится под угрозой. Российские силы находятся на расстоянии всего 5-6 км от некоторых участков этой дороги.

"В районе Великой Новоселки у россиян есть также небольшое продвижение в направлении этой дороги, на север, они пытаются ее перерезать. Придется нашим военным отходить из Курахового. Надеюсь, что это будет гораздо упорядоченнее, чем было раньше, например, с Угледаром, когда приказа на выход не было, и военные на свой страх и риск собирали оборудование и военное снаряжение, выходя оттуда организовано настолько, насколько это было возможно, под постоянным российским обстрелом", — подчеркнул Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что события, развивающиеся в районе Великой Новоселки, стали провалом года. Обороны вокруг Великой Новоселки, судя по всему, через два года не была сформирована. Именно той обороны, которой этот важный узловой центр на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской области заслуживал.

Также "Комментарии" рассказывали , что Великая Новоселка в последнее время стала одним из ключевых горячих направлений на фронте.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kurakhove-perebuvae-mayzhe-na-70-pid-otochennyam-viyskoviy-ekspert-stupak
Теги:

Новости

Все новости