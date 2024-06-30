Отряд российских "женщин-зечек" штурмовал украинские позиции: военный рассказал о результате

Украинский военный 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что в Донецкой области позиции ВСУ штурмовала российская группировка, состоявшая из женщин-узников. Бунятов также дал совет по этому случаю и объяснил, где военным следует быть осторожным.



Российские женщины начали штурмовать позиции украинских военных. Фото из открытых источников

Военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" указал, что российское отделение женщин-узников совершило штурм украинских позиций на фронте.

"В направлении Яснобродовки наши позиции штурмовало отделение зэков-женщин. Были уничтожены", — заявил Бунятов.

Кроме того, украинский военный призвал проявлять бдительность и внимательность, ведь российские женщины-заключенные могут быть в тылу.

"Прошу быть осторожными, если они уже на фронте, то почти 100% могут быть и в тылу… будут косить под зачуханную фронтовую женщину, которая войдет ночью во двор и отправит вас в вечный сон", — добавил Бунятов.

В апреле украинский Центр национального сопротивления сообщал, что из-за нехватки человеческого ресурса на фронте Россия вербует заключенных женщин. Женщинам обещают, что после войны в Украине они вернутся в Россию и будут освобождены.

Подобную информацию в июне также распространило американское издание New York Times. По их данным, заключенным женщинам предлагают годовые контракты с зарплатой в 2 тыс. долларов на должности медиков, радисток и снайперов. Всего в начале полномасштабного вторжения в России отбывали наказание около 30 тысяч женщин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине окончательно объяснили, будет ли мобилизация женщин.

Также "Комментарии" писали, что военный дал совет мужчинам по мобилизации.