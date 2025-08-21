logo

Отражались мощно: в ВСУ раскрыли опасность воздушного удара Путина

Юрий Игнат отметил, что в разных областях были задействованы самолеты и вертолеты, дроны-перехватчики, мобильные огневые подразделения и средства радиоэлектронной борьбы.

21 августа 2025, 12:50
Во время массированной атаки РФ 21 августа силы ПВО и другие подразделения Сил обороны Украины применили весь имеющийся арсенал — от боевой авиации до дронов-перехватчиков, сообщил полковник Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ.

Отражались мощно: в ВСУ раскрыли опасность воздушного удара Путина

Фото: из открытых источников

По его словам, это был один из самых больших воздушных нападений — враг атаковал "волнами", запустив в общей сложности 614 единиц вооружения, среди которых: аэробалистические ракеты "Кинжал", баллистические "Искандеры", а также крылатые ракеты с моря и воздуха.

"Вся Украина была в воздушной тревоге, и мероприятие сегодня отражалось довольно мощно. Работали все средства, которые нам сегодня доступны", — подчеркнул Игнат.

В разных регионах были задействованы самолеты, вертолеты, дроны-перехватчики, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы. По словам Игната, именно мобильные подразделения обеспечили значительную часть успешного уничтожения вражеских беспилотников — среди них "Шахеды" и имитаторы ударных дронов.

"Мы их называем "имитацией", но это тоже опасные дроны. Они могут быть снаряжены камерами, взрывчаткой и прочей утварью", — пояснил полковник.

Атака включала запуск "Калибров" из Черного моря, ракет Х-101 из стратегической авиации, а также четырех гиперзвуковых "Кинжалов". Одна из ракет неустановленного типа прилетела со стороны оккупированного Крыма — ее тип устанавливается по обломкам.

"Сегодня воздушная оборона отработала достаточно неплохо", — подытожил Игнат.

Как уже писали "Комментарии", после того, как президент США Дональд Трамп предложил России и Украине возможность "обмена территориями" как элемент потенциального мирного соглашения, большинство американцев высказались против того, чтобы РФ получила украинские земли после завершения войны.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
