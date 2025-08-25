logo

Отрастил волосы, делал макияж, чтобы сдавать ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Отрастил волосы, делал макияж, чтобы сдавать ВСУ

В Одесской области российского агента, который шпионил под видом женщины и корректировал удары по региону, приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества

25 августа 2025, 21:33
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Суд вынес приговор еще одному агенту России, разоблаченному в Одесской области благодаря материалам Службы безопасности Украины. 26-летний местный житель получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену в условиях военного положения.

Отрастил волосы, делал макияж, чтобы сдавать ВСУ

Притворялся женщиной и сдавал ВСУ

Следствие установило, что мужчина был завербован российскими спецслужбами по телеграмм-каналу, где предлагали "легкие заработки". Выполняя их задачи, он собирал разведданные для коррекции ракетных и дроновых атак по объектам южного региона Украины.

Чтобы замаскировать свою деятельность, агент отрастил длинные волосы, носил женскую одежду и использовал макияж, пытаясь выдать себя в женщину. В таком виде он устанавливал координаты военных объектов и передавал данные своим кураторам в России.

По информации СБУ, особое внимание предатель уделял расположению подразделений ВСУ, Нацгвардии, пограничников и сотрудников Службы безопасности. Все собранные сведения он посылал через мессенджеры в виде фото и видео с геолокацией и собственными комментариями.

В январе этого года СБУ задержала злоумышленника по месту жительства. Во время обысков у него изъяли три мобильных телефона, которые он использовал для сбора информации и связи с российским куратором.

Суд, рассмотрев собранные доказательства, признал его виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и назначил суровое наказание. Расследование проводили следователи СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в День Независимости Украины группа ветеранов совершила символический спортивный подвиг — переплыла пролив Босфор, преодолевая 6,5 км от Азии до Европы. Среди участников были и два защитника, потерявших конечности во время войны, однако сумевшие наравне с другими преодолеть сложную дистанцию. Об этом сообщили в центре Superhumans.



Источник: https://www.facebook.com/share/p/1EGddZnrC8/
