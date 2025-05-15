Отправит ли Путин в Турцию двойника для переговоров: Буданов дал ответ

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин не будет присутствовать на переговорах в Стамбуле 15 мая. По его словам, также в Турцию не отправят его двойника.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов в разговоре с журналистами дал прогноз о возможном визите Путина на переговоры в Стамбул, где его ждет президент Украины Владимир Зеленский.

"Российская делегация точно приедет. (Что касается Путина, то) если хотите мое личное мнение, то нет. Думаю, что нет", — прогнозирует Буданов.

Кроме того, глава ГУР говорит, что двойника Путина также не отправят в Турцию.

Буданов считает, что Кремль сам разрушит свои нарративы, что Украина якобы уклоняется от переговоров для окончания войны. Как указывает Буданов, Зеленский согласился встретиться с Путиным, однако российский диктатор отправил делегацию более низкого уровня для переговоров в Стамбуле.

"Наш Президент сделал решительно такой шаг, прямо сказал: я приезжаю, я готов. И тут уже не получится сказать, что это что-то другое... Наш Президент сделал сейчас правильный шаг. Мы увидим, как все получится", – сказал глава ГУР.

Буданов назвал шаг к возможному началу переговоров "правильным", однако подчеркнул, что закончить войну за одну встречу будет "невозможно".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заявили якобы о подготовке Путина к визиту в Турцию на переговоры с Зеленским по поводу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что все складывается, как планировал Путин. Что происходит перед переговорами в Стамбуле.