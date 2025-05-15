Отправит ли Путин в Турцию двойника для переговоров: Буданов дал ответ

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Slava Kot
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин не будет присутствовать на переговорах в Стамбуле 15 мая. По его словам, также в Турцию не отправят его двойника.
Кирилл Буданов. Фото из открытых источников
Кирилл Буданов в разговоре с журналистами дал прогноз о возможном визите Путина на переговоры в Стамбул, где его ждет президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, глава ГУР говорит, что двойника Путина также не отправят в Турцию.
Буданов считает, что Кремль сам разрушит свои нарративы, что Украина якобы уклоняется от переговоров для окончания войны. Как указывает Буданов, Зеленский согласился встретиться с Путиным, однако российский диктатор отправил делегацию более низкого уровня для переговоров в Стамбуле.
Буданов назвал шаг к возможному началу переговоров "правильным", однако подчеркнул, что закончить войну за одну встречу будет "невозможно".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заявили якобы о подготовке Путина к визиту в Турцию на переговоры с Зеленским по поводу войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что все складывается, как планировал Путин. Что происходит перед переговорами в Стамбуле.
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