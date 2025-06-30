Российское правительство получило от Путина указание разработать план использования земель на временно оккупированных территориях Украины. Среди приоритетов – создание логистических хабов и расширение железнодорожного сообщения. Под прикрытием "экономического развития" Москва пытается наладить стабильные военные поставки — в частности вооружения, техники и боеприпасов — для дальнейших боевых действий против Украины, заявил военный аналитик Павел Лакийчук.

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По его словам, оккупированные регионы фактически превращены в военный тыл РФ — источник ресурсов, а не территории, которые Россия намерена интегрировать или развивать.

"Эти земли — только средство для ведения войны. По-прежнему с "ЛНР" и "ДНР", Кремль использует население как пушечное мясо, ресурсы для логистики, а инфраструктуру — для перевозки военного груза", — подчеркнул эксперт.

Он также подчеркнул, что похожая ситуация наблюдается в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей, где Москва действует по тому же принципу: скачать все возможное, не думая о будущем. Лакийчук привел пример Крыма, который после 2014 года превратился в криминализированный анклав, предназначенный для грабежа и тотального контроля.

"Кремль относится к захваченным территориям как к трофеям. И действует с ними, как варвар – быстро, цинично, без стратегии. Это суть российской оккупационной модели", – резюмировал эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия начала летнюю наступательную кампанию на востоке Украины, медленно продвигаясь вперед благодаря численному превосходству в войсках и значительному арсеналу вооружения. Издание The Washington Post отмечает, что в ближайшие месяцы могут стать критическими для кремлевского лидера Владимира Путина, пытающегося заставить Украину к капитуляции.