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Отношение как к трофеям: разоблачен план Путина на оккупированных территориях Украины

Под прикрытием инфраструктурных проектов Москва формирует военную логистику для вторжения в Украину

30 июня 2025, 16:50
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Клименко Елена

Российское правительство получило от Путина указание разработать план использования земель на временно оккупированных территориях Украины. Среди приоритетов – создание логистических хабов и расширение железнодорожного сообщения. Под прикрытием "экономического развития" Москва пытается наладить стабильные военные поставки — в частности вооружения, техники и боеприпасов — для дальнейших боевых действий против Украины, заявил военный аналитик Павел Лакийчук.

Отношение как к трофеям: разоблачен план Путина на оккупированных территориях Украины

Фото: из открытых источников

По его словам, оккупированные регионы фактически превращены в военный тыл РФ — источник ресурсов, а не территории, которые Россия намерена интегрировать или развивать.

"Эти земли — только средство для ведения войны. По-прежнему с "ЛНР" и "ДНР", Кремль использует население как пушечное мясо, ресурсы для логистики, а инфраструктуру — для перевозки военного груза", — подчеркнул эксперт.

Он также подчеркнул, что похожая ситуация наблюдается в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей, где Москва действует по тому же принципу: скачать все возможное, не думая о будущем. Лакийчук привел пример Крыма, который после 2014 года превратился в криминализированный анклав, предназначенный для грабежа и тотального контроля.

"Кремль относится к захваченным территориям как к трофеям. И действует с ними, как варвар – быстро, цинично, без стратегии. Это суть российской оккупационной модели", – резюмировал эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия начала летнюю наступательную кампанию на востоке Украины, медленно продвигаясь вперед благодаря численному превосходству в войсках и значительному арсеналу вооружения. Издание The Washington Post отмечает, что в ближайшие месяцы могут стать критическими для кремлевского лидера Владимира Путина, пытающегося заставить Украину к капитуляции.



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Источник: https://uatv.ua/uk/urvaty-vhopyty-zabraty-zaraz-kremlyu-okupovani-terytoriyi-ukrayiny-potribni-tilky-yak-trofej-lakijchuk/
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