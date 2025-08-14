logo

Откуда вновь может начать наступление РФ: пограничники предупредили об угрозе
Откуда вновь может начать наступление РФ: пограничники предупредили об угрозе

В ГПСУ говорят, что угроза для Украины может возрасти во время активной фазы учений в Беларуси

14 августа 2025, 10:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Госпогранслужба Украины заявляет, что сейчас угроз со стороны Беларуси не фиксируется. Однако разведка внимательно мониторит ситуацию и следит за российско-белорусскими учениями "Запад-2025", которые пройдут осенью. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Откуда вновь может начать наступление РФ: пограничники предупредили об угрозе

Военные учения РФ и Беларуси. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, в сентябре, когда маневры выйдут на пик активности, ситуация для Украины может осложниться.

"Задача подразделений разведки Минобороны и Госпогранслужбы — получить всю необходимую информацию о количестве сил и средств, которые РФ сможет привлечь к этим учениям. И уже от этого нужно будет отталкиваться, чтобы понять, насколько возрастет риск для нашей страны", — добавил Демченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Журналисты издания пообщались с тремя собеседниками – бывший сотрудник СБУ и консультант парламентского Комитета по нацбезопасности Иван Ступак заявил, что есть два ключевых показателя, которые могли бы указывать на реальную угрозу наступления со стороны Беларуси. Первое – это количество личного состава. 

Как пояснил эксперт, если их будет более 3,5 тысячи, а тем более до 10 тысяч, то это станет сигналом потенциальной угрозы. Второй момент – это разгрузка снарядов на землю. Если боеприпасы складируются из вагонов или машин, их уже не будут грузить обратно – значит, их готовят к использованию, объясняет Ступак. 

В то же время он считает, что для Украины пока риска нет, а самая большая угроза сейчас заключается в вероятности гибридной операции, в частности на территории стран Балтии.




