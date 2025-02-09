Отключение света вернутся завтра: когда и кому будут выключать электричество

10 февраля в Украине после продолжительного периода бесперебойного электроснабжения снова введут ограничение подачи электроэнергии. Впрочем, они будут касаться только промышленных предприятий и бизнеса.

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Об этом сообщила компания "Укрэнерго".

Согласно обнародованной информации, графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса будут действовать в период с 06:00 до 21:00. В то же время, "Укрэнерго" отмечает, что в течение суток возможны изменения в применении этих графиков.

По-прежнему причиной ограничений является повреждение энергетической инфраструктуры в результате предыдущих российских ракетных и дроновых атак.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – заявили в "Укрэнерго".

Пока ограничения электроснабжения для бытовых потребителей не предусмотрены.

Напомним, что "Комментарии" писали о проблемах со светом из-за ракетной атаки . 1 февраля, Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Из-за обстрела в некоторых областях ввели аварийные отключения света.

В Укрэнерго сообщили, что в связи с ракетной атакой применили аварийные отключения электроснабжения в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. По поводу последствий враждебных попаданий сообщалось, что зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе, из-за этого десятки людей без света. Отмечается, что специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

По состоянию на 07:45 в Харькове раздались взрывы. Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе был прилет предварительно в Холодногорском районе, в пределах жилой застройки. “На месте попадания пожар. Есть предварительная информация об одном пострадавшем на месте прилета”, — сообщил мэр.

