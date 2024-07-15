Отказался вести бойцов на смерть и попал под репрессии: «Рарог» обратился к президенту

Бойцы батальона "Рарог" записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором просят оставить в должности командира, героя Украины Ивана Голишевского.

Иван Голишевский

"Наше обращение в поддержку полковника героя Украины, Голишевского Ивана. На сегодняшний день командира планируют устранить из послы командира бригады за то, что не повел бригаду на мясные штурмы, бригаду без должной укомплектованности, тем самым отказался от стратегии РФ", — заявил Хасан, командир батальона 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила.

Хасан подчеркнул, что человеческий ресурс на сегодняшний день – это самое ценное, что у нас есть.

Кроме того, он напомнил, что в 2022 году после восстановления боеспособности именно благодаря Голишевскому бригада выполняла успешно задание на восточном участке фронта и будет выполнять и дальше.

Также слова поддержки высказали и другие бойцы. В частности, они тоже попросили оставить командира Голишевского в должности. По их словам, он является мотивированным командиром в мотивированной бригаде.

Военные подчеркнули, что Голишевский является командиром, которому не безразлична судьба его подчиненных. По их словам, стране нужны лидеры, и таким лидером является именно Голишевский.

"Увольнение с должности такого боевого командира — это буквально выстрел себе в ногу, оркам на радость… Он смотрит на реалии, а не на фантастические цели высшего командования", — подчеркнули бойцы ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что скандал возник и в 59-й бригаде, семьи военных обратились к высшему руководству расследовать все происходящее. Родственники говорят, что их родные, которые служат в этой бригаде, просто "исчезают" и никто не знает об их судьбе.



