Отказался вести бойцов на смерть и попал под репрессии: «Рарог» обратился к президенту

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Ткачик Олеся
Бойцы батальона "Рарог" записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором просят оставить в должности командира, героя Украины Ивана Голишевского.
Иван Голишевский
Хасан подчеркнул, что человеческий ресурс на сегодняшний день – это самое ценное, что у нас есть.
Кроме того, он напомнил, что в 2022 году после восстановления боеспособности именно благодаря Голишевскому бригада выполняла успешно задание на восточном участке фронта и будет выполнять и дальше.
Также слова поддержки высказали и другие бойцы. В частности, они тоже попросили оставить командира Голишевского в должности. По их словам, он является мотивированным командиром в мотивированной бригаде.
Военные подчеркнули, что Голишевский является командиром, которому не безразлична судьба его подчиненных. По их словам, стране нужны лидеры, и таким лидером является именно Голишевский.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что скандал возник и в 59-й бригаде, семьи военных обратились к высшему руководству расследовать все происходящее. Родственники говорят, что их родные, которые служат в этой бригаде, просто "исчезают" и никто не знает об их судьбе.
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