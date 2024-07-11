Отдых вместо службы: как бывший военком из Одессы "лечился" на Сейшелах и в Испании

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Черновалова Кристина
Сегодня стало известно, что Специализированная прокуратура Южного региона завершила расследование против Евгения Борисова, бывшего руководителя Одесского областного ТЦК и СП. По данным следствия, вместо выполнения своих обязанностей, он обманывал власти и проводил время на зарубежных курортах.
Во время войны ездил Борисов отдыхать в Испанию и на Сейшелы
По информации прокуратуры, Борисов неоднократно уклонялся от службы, предоставляя недостоверные сведения о своем здоровье. Например, в декабре 2022 года же он ложно информировал врача о том, что якобы включен в список лиц, отправляемых на лечение за границу. Это позволило ему уехать за пределы Украины.
Следствие установило, что Борисов, используя свои связи среди медработников, подделал медицинскую документацию. Это дало ему возможность незаконно посещать курорты. С декабря 2022 по январь 2023 года он находился на Сейшелах и в Испании, где отдыхал с семьей.
На данный момент Борисов находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в использовании поддельных документов, неявке на службу и уклонении от военной службы через обман. Ему может грозить до десяти лет тюремного заключения.
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