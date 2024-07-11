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Отдых вместо службы: как бывший военком из Одессы "лечился" на Сейшелах и в Испании

Завершено расследование: экс-начальник Одесского ТЦК обвиняется в мошенничестве и уклонении от военной службы

11 июля 2024, 15:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Сегодня стало известно, что Специализированная прокуратура Южного региона завершила расследование против Евгения Борисова, бывшего руководителя Одесского областного ТЦК и СП. По данным следствия, вместо выполнения своих обязанностей, он обманывал власти и проводил время на зарубежных курортах.

Отдых вместо службы: как бывший военком из Одессы "лечился" на Сейшелах и в Испании

Во время войны ездил Борисов отдыхать в Испанию и на Сейшелы

По информации прокуратуры, Борисов неоднократно уклонялся от службы, предоставляя недостоверные сведения о своем здоровье. Например, в декабре 2022 года же он ложно информировал врача о том, что якобы включен в список лиц, отправляемых на лечение за границу. Это позволило ему уехать за пределы Украины.

"Таким образом он получил обманным путем переводной эпикриз из медицинской карты стационарного больного с рекомендацией о направлении на лечение за границу", — рассказали в прокуратуре.

Следствие установило, что Борисов, используя свои связи среди медработников, подделал медицинскую документацию. Это дало ему возможность незаконно посещать курорты. С декабря 2022 по январь 2023 года он находился на Сейшелах и в Испании, где отдыхал с семьей.

"Все это время, с декабря 2022 года по январь 2023 года, бывший военком проводил по своему усмотрению, не связаному с исполнением обязанностей военной службы, а отдыхал со своей матерью и женой в Республике Сейшельские Острова и Королевстве Испания", — говорится в сообщении.

На данный момент Борисов находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в использовании поддельных документов, неявке на службу и уклонении от военной службы через обман. Ему может грозить до десяти лет тюремного заключения.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/pered-sudom-postane-kolishnij-kerivnik-odeskogo-oblasnogo-tck-yakij-pid-chas-vijni-obmanom-izdiv-vidpochivati-v-ispaniyu-ta-na-sejsheli
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