Отдали «ключи» от Купянска россиянам: какие преимущества получил враг

Российские войска продолжают попытки прорвать оборону украинских сил вблизи Купянска Харьковской области, сообщил в эфире Радио НВ военный эксперт Владислав Селезнев, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ.

Купянск

По словам Селезнева, противник активно использует найденные слабые места в украинской обороне.

"Враг, найдя наши слабые места вблизи Купянска, пытается запихнуть туда больше штурмовых отрядов. Понесет потери, но упорно лезет вперед. После того, как мы потеряли контроль за Синьковкой, — фактически мы отдали россиянам ключи от Купянска", — отметил эксперт.

По его словам, Купянск имеет важное стратегическое значение, ведь это ключевой логистический узел. Его контроль поможет России обеспечивать свои силы при дальнейших наступлениях, в частности, на Лиманском направлении.

Кроме того, Селезнев рассказал об активизации боевых действий на Ореховском направлении фронта после определенного затишья. На этой территории, по его словам, российские войска действуют более взвешенно.

"Многие аналитики считают, что именно на этом участке фронта вражеская армия действует максимально рационально. Там нет бессмысленных "мясных" штурмов", — отметил эксперт.

Особенность этого участка фронта эксперт связывает с руководством генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего воздушно-десантными войсками РФ. Он считается одним из самых компетентных российских генералов, сумевших организовать продуманные наступательные операции.

"Надеюсь, что ему противостоит украинский генерал, способный действовать ответственно и эффективно", – добавил Селезнев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг странным образом "залетел" в Купянск.



