От Зеленского требуют созвать срочное заседание Совбеза ООН: будут ли результаты

В Верховной Раде считают, что президент Владимир Зеленский должен созвать экстренное заседание Совбеза ООН после ракетного террора, который Россия устроила 8 июля.

Заседание ООН

"Владимир Зеленский, вы уже обратились по поводу экстренного заседания Совбеза ООН, или будем ожидать как бы чего ни случилось?" – спросила в Фейсбуке нардеп София Федина.

Вместе с тем, нардеп Ирина Фриз обратила внимание на то, что в Совбез ООН до сих пор входит террористическая Россия.

"Страна-агрессор совершает международные преступления и никто ее не способен остановить. Созвать заседание Совбеза ООН, в которое входит Путин до сих пор? Фиксировать улики для международного трибунала над Путиным? Есть ли смысл на фоне этого ужаса для очередных заявлений о беспокойстве мира, если взбалмошный диктатор продолжает действовать, ведь уверен в безнаказанности", — отметила в Фейсбуке нардеп.

При этом политолог Тарас Загородний считает, что фото и видео из "Охматдета" правильно было бы показать не друг другу, а на саммите НАТО с жирным намеком, что нынешняя "маразматическая политика" части администрации США превращает эту страну в источник опасности для самих же США. .

"Весь мир понимает, что если это будет продолжаться, то все приличные и не очень приличные страны начнут разрабатывать ядерное оружие, которое не факт, что не прилетит к ним. Уверен, что у США есть здоровые силы, которые это понимают. Думаю следует требовать немедленного предоставления ракет АТАКАМС и более большой дальности для ударов куда следует. Уверены страны Восточной Европы, Скандинавии и другие нас поддерживают", — подчеркнул в Фуйсбуке политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне ударили по детской больнице "Охматдет". Однако эксперты считают, что ООН является аморфной структурой, которая не сможет должным образом отреагировать на террор России.



