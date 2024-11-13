От президента Украины Владимира Зеленского скрывают информацию о реальном положении дел на фронте.

Президент не знает правду о событиях на фронте. Фото из открытых источников

Об этом пишет The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского военнослужащего.

Собеседник издания заявил, что руководство украинской армии цензурирует негативные новости, чтобы не раздувать панику в тылу.

В частности, сообщил источник, даже Зеленский не проинформирован о реальном положении дел на фронте.

"Дело даже не в том, что Зеленского держат в теплой ванне. Его держат в сауне", — сказал собеседник The Economist.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики все ближе к тому, чтобы захватить Кураховский укрепрайон в Донецкой области, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, несмотря на все усилия на Кураховском направлении, командирам не удается стабилизировать ситуацию. "Проблемы те же: тотальное преимущество противника в живой силе, технике и средствах поражения, дефицит защитников подразделениях, просчеты в оценке основных направлений удара противника", — констатировал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики 11 ноября существенно продвинулись недалеко от населенного пункта Гуляйполе Запорожской области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". "На левом фланге от Гуляйполя у противника было продвижение за сегодняшний день. Враг смог продвинуться на несколько километров", — рассказал военный "Алекс". Таким образом, отметил офицер ВСУ, российские оккупанты уменьшили расстояние до Днепропетровской области с 11 км до 9 км.