От Украины потребуют территориальных уступок: в Раде указали на большую стратегическую ошибку в переговорах

Накануне в США заявили о продвижении в мирных переговорах по войне в Украине. Однако в Верховной Раде, учитывая открытую информацию о результатах переговоров, указали на возможную большую стратегическую ошибку.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Ирина Геращенко отметила, что сюрпризов после визита представителя США в Москву мало. По ее словам, от Украины потребуют территориальных уступок.

"Здесь Путин будет стоять на своем, а мир не будет воевать за наши территории и не готов нанести такой санкционный удар по псевдо империи, который бы остановил нарушение границ и международного права", — отметила она.

По словам нардепки, для Украины опасно заявление о том, что ЕС не будет за столом предстоящих переговоров. Геращенко отметила, что у Украины должна быть сильная позиция.

"Речь идет о европейской безопасности и поэтому присутствие европейских партнеров — это важная составляющая устойчивого мира. Особенно в условиях, когда фактически на Европу переводится груз военной поддержки Киева. Если правда, что ЕС согласился на будущий трехсторонний формат встреч Вашингтон — Киев — Москва, то это большая стратегическая ошибка для Украины и всей Европы. И об этом нужно говорить с партнерами”, — подчеркнула она.

Народная депутат отметила, что с 2008 года сделано слишком много ошибок, которые подыгрывали сценариям Путина по развязыванию новых войн, пауз для наращивания сил, захвата новых территорий и новых убийств и военных преступлений.

"Европе давно стоит избавиться от инфантилизма и прекратить политику "выиграть время за счет Украины". Это циничная и проигрышная позиция. Пора стать рядом, не только помогая оружием", — убеждена нардепка.

Геращенко подчеркнула, что Украина больше всего стремится к миру, потому что убивают наших людей и разрушают наши города.

"Однако это должен быть мир, а не капитуляция. А у Путина "мир" читается пока исключительно как капитуляция Киева. Здесь, к сожалению, пока ничего не изменилось", — отметила она.

Также она добавила, что Украина должна усиливать ВСУ и ВПК – это ключевой дипломат, переговорщик и гарант суверенитета.

Напомним: портал “Комментарии писал, что Зеленский в среду провел телефонный разговор с Трампом.