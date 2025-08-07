От Украины потребуют территориальных уступок: в Раде указали на большую стратегическую ошибку в переговорах

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Накануне в США заявили о продвижении в мирных переговорах по войне в Украине. Однако в Верховной Раде, учитывая открытую информацию о результатах переговоров, указали на возможную большую стратегическую ошибку.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Украины Ирина Геращенко отметила, что сюрпризов после визита представителя США в Москву мало. По ее словам, от Украины потребуют территориальных уступок.
По словам нардепки, для Украины опасно заявление о том, что ЕС не будет за столом предстоящих переговоров. Геращенко отметила, что у Украины должна быть сильная позиция.
Народная депутат отметила, что с 2008 года сделано слишком много ошибок, которые подыгрывали сценариям Путина по развязыванию новых войн, пауз для наращивания сил, захвата новых территорий и новых убийств и военных преступлений.
Геращенко подчеркнула, что Украина больше всего стремится к миру, потому что убивают наших людей и разрушают наши города.
Также она добавила, что Украина должна усиливать ВСУ и ВПК – это ключевой дипломат, переговорщик и гарант суверенитета.
Напомним: портал “Комментарии писал, что Зеленский в среду провел телефонный разговор с Трампом.