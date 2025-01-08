От Украины останется одна область, которой дадут Нобелевскую премию: детали

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Ткачик Олеся
На фоне заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о членстве Украины в НАТО, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что наша страна рано или поздно все же станет членом Альянса.
Украина НАТО
Но, сыронизировал он, сначала Украину в течение четырех лет президентства Дональда Трампа туда не будут принимать.
При этом он иронично заявил, что Украина к этому времени опять перепишет Конституцию, чтобы в каждом пункте было что-то о вступлении в НАТО и Европейский Союз.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп начинает свою пиар-игру, и первой публичной жертвой становится перспектива Украины в НАТО, отмечает политтехнолог Олег Постернак. По его словам, тема НАТО для Украины фактически уже сейчас снимается с повестки дня, не достигнув даже обсуждения на прямых переговорах с РФ говорит только об одном — США готовы к "взрослому" торгу и посылают Путину жирный и щедрый сигнал о необходимости садиться за стол переговоров.
Также портал "Комментарии" рассказывал , что вступление Украины в НАТО избранный президент США Дональд Трамп выставил на торги с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отметил политолог Сергей Тарана и добавил, что это было прогнозировано.
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