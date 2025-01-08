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От Украины останется одна область, которой дадут Нобелевскую премию: детали

Арестович спрогнозировал, что случиться с Украиной, пока она будет ждать членства в НАТО

8 января 2025, 13:49 comments4993
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Ткачик Олеся

На фоне заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о членстве Украины в НАТО, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что наша страна рано или поздно все же станет членом Альянса.

От Украины останется одна область, которой дадут Нобелевскую премию: детали

Украина НАТО

Но, сыронизировал он, сначала Украину в течение четырех лет президентства Дональда Трампа туда не будут принимать.

"Потом восемь лет Венс. Потому, что продался Москве. Потом снова победят демократы и тоже не будут принимать — потому, что слабосильные и недооценивают. Потом — снова республиканцы, ибо изоляционисты и ничего не понимают в реальных угрозах. Потом, опять демократы", — заявил Арестович.

При этом он иронично заявил, что Украина к этому времени опять перепишет Конституцию, чтобы в каждом пункте было что-то о вступлении в НАТО и Европейский Союз.

"Наконец, от Украины останется одна мова (про НАТО) одна вера (в ЕС) и одна область. И она, эта область, наконец-то получит Нобелевскую премию за ожидание. В области ожиданий", — заявил Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп начинает свою пиар-игру, и первой публичной жертвой становится перспектива Украины в НАТО, отмечает политтехнолог Олег Постернак. По его словам, тема НАТО для Украины фактически уже сейчас снимается с повестки дня, не достигнув даже обсуждения на прямых переговорах с РФ говорит только об одном — США готовы к "взрослому" торгу и посылают Путину жирный и щедрый сигнал о необходимости садиться за стол переговоров.

Также портал "Комментарии" рассказывал , что вступление Украины в НАТО избранный президент США Дональд Трамп выставил на торги с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отметил политолог Сергей Тарана и добавил, что это было прогнозировано.





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Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid02gbJeLxZXESxAv6TAwhomDf88EjSedhAzPRyQTrj7TLtVggcwG7nKf278KVNyoZzUl
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