Президент США Дональд Трамп заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин "играет с огнем". По его словам, если бы не он, с диктатором произошло бы много плохих вещей.

Дональд Трамп

Впрочем, как говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий, такие слова Трампа не звучат как угрозы ни России, ни ее диктатору.

Несмотря на это, говорит эксперт, WSJ был слишком оптимистичен в оценках, когда написал, что Трамп "разочаровался" в России из-за медленного продвижения переговоров. При этом, он добавил, Госдеп не согласен со следующими оценками: "Последние заявления Трампа о России не следует рассматривать как "разочарование" Соединенных Штатов", сказала спикер Госдепартамента Темми Брюс.

То есть, подчеркивает Голобуцкий, Трамп все еще не "выходит из сделки".

"Что ж, Трампу действительно нужен этот меморандум, который Кремль обещает представить. Нужно, очевидно, для того, чтобы окончательно убедиться: Путин его разводил, долго и сознательно. С самого начала даже не собирался идти на уступки и выполнять требования Трампа", – говорит эксперт.

По его словам, после малоприятного подтверждения и будет принято решение – однако будет опираться на приоритеты Трампа, о которых мы узнаем уже постфактум. Из содержания принятого решения.

"Досадно, однако от нас здесь практически ничего не зависит. Все сделает Путин, а формат и пределы реакции будет определять лично Трамп", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что России удалось "отпетлять" от того, чтобы согласиться на 30-дневное прекращение огня. При этом США не ввели против РФ дополнительных санкций в качестве наказания. Кремль же готовит собственную инициативу, которая, вероятно, потребует жесткой реакции со стороны международного сообщества.



