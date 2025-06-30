"От Украины ничего не останется и без ракетных ударов": известный военный назвал самую большую угрозу от РФ

В случае, если Российская Федерация достигнет производства тысячи беспилотников в сутки, Украине грозит катастрофа даже без применения ракетного вооружения. Об этом и планах врага заявил военнослужащий и соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко в интервью УНИАН.

Производство Шахедов в РФ (фото из открытых источников)

"Если у них будет, скажем, через год тысяча дронов в сутки – от Украины здесь прекрасно ничего не останется и без каких-либо ракет. Это дешевле, это проще и даже зрелищнее будет", — подчеркнул Луценко.

Он отметил, что российское государство активно наращивает потенциал в сфере производства беспилотных летательных аппаратов, особенно типа "Шахед". По его словам, РФ имеет долгосрочную программу развития дроновой отрасли, которая предусматривает техническое усовершенствование аппаратов, в том числе увеличение скорости и мощности боевой части.

"Россия поставила своей целью выигрывать не только сушу... Они хотят отвоевать себе воздух. То есть полностью подавить средствами типа дронов и ракет. У них на годы есть план развития своей дроновой отрасли. И прежде всего – это с целью завоевать полную доминацию в воздухе", – объяснил военнослужащий.

По его мнению, РФ намерена превратить воздушное пространство Украины в главное поле боя и нанести максимальные разрушения, чтобы сделать территорию нашего государства непригодной для жизни.

Луценко подчеркнул, что россияне и дальше будут вкладывать ресурсы в войну, пока имеют достаточные доходы от нефтегазового сектора, а также политическую поддержку своего населения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ночь на 29 июня Россия совершила самую масштабную воздушную атаку за все время полномасштабной войны против Украины. В общей сложности было применено 537 средств воздушного нападения, в том числе крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты, а также сотни ударных дронов. Несмотря на масштабность удара, украинские силы противовоздушной обороны смогли обезвредить 475 воздушных целей.

Согласно официальному сведению Воздушных сил ВСУ, Украина в ночь на 29 июня уничтожила такие дроны и ракеты РФ, которые выпустил враг.

