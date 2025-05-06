От россиян скрывают страшную правду о вторжении в Украину: о чем речь

Группа "Информационное сопротивление" опубликовала данные о количестве погибших российских военных с начала 2025 года, с 1 января по 1 мая, сообщает журналист Алексей Копытько. Это открытые данные, признаваемые самой Россией, хотя их точное обобщение усложняется.

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Одна из причин этого – в России продолжается кампания по героизации своих военных, они создают "книги памяти" и открывают мемориалы, чтобы подчеркнуть преемственность от подвигов героев Второй мировой войны.

80-летняя годовщина победы — последний момент, когда эту историю можно было использовать для политических целей. Уже в последующие годы, такие как 81-й или 82-й, не будут иметь такого влияния на политическую ситуацию.

На 1 мая в базе "Информационного сопротивления" зафиксировано 110 490 имен погибших, структурированных по регионам России, а также Крыму и Севастополю. Отдельно от этого около 600 человек находятся на этапе атрибуции. Согласно данным российских источников, в частности проекта "Медиазона" и ВВС, по состоянию на 2 мая, количество убитых составляет 106 745. Хотя есть определенные отличия в подсчете и обработке данных, эти цифры в основном совпадают.

Согласно оценкам российских мониторов, данные по некрологам и мемориалам составляют лишь 45-65% реального количества погибших. Наши выводы схожи: реально зафиксированные потери можно умножать минимум на два.

Таким образом, заключает Копытько, реальное количество погибших российских военных составляет минимум 222 тысяч человек.

Ранее портал "Комментарии" писал, что российская оккупационная армия с начала 2025 года потеряла 154 530 солдат в Украине, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.