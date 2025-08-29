От россиян скрывают шокирующую правду о войне в Украине: поразительная статистика

Потери России в войне против Украины в 2024 году побили все предыдущие рекорды. Такой вывод сделан в аналитическом материале независимых российских изданий Meduza и "Медиазона", проведших исследования на основе данных из Реестра наследственных дел (РСД).

Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что еще весной 2022 года Росстат прекратил публиковать общие показатели смертности по стране. Это произошло вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. Аналитики предполагают, что причина состоит в попытке скрыть реальные масштабы потерь среди военных.

"Потери России в 2024 году достигли рекордных значений", — отмечается в исследовании.

В частности, во время интенсивных боев на Донбассе, еженедельные потери РФ достигали более 2000 солдат, а в некоторые моменты даже до 3000 человек в неделю. В период июнь-август 2024 года средний уровень потерь удерживался на уровне двух тысяч погибших еженедельно.

По подсчетам аналитиков, за 2024 год погибло около 93 тысяч российских военных, что почти вдвое превышает показатель 2023 года.

По состоянию на конец лета 2025 года, общее число погибших российских военных превысило 220 тысяч человек, отмечают авторы отчета. В то же время, потери среди тех, кого сначала считают пропавшими без вести, не сразу попадают в РСД, что затрудняет точную оценку.

Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщило, что с января по апрель 2025 года среди осужденных военнослужащих РФ было зафиксировано по меньшей мере 4 212 безвозвратных потерь, значительная часть из них — 18-19-летние.

Кроме того, по данным Службы безопасности Украины, спецназовцы ЦСО "А" с начала войны уничтожили 1610 российских танков. Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что спецподразделения системно ослабляют боевой потенциал РФ, достигая существенных результатов.

Как уже писали "Комментарии", идея создания буферной зоны между позициями ВСУ и российскими войсками в случае заключения перемирия нуждается в серьезном анализе, поскольку имеет ряд потенциальных угроз для обороноспособности Украины.