От России пришел ответ, готова ли она к миру: в МИД сделали заявление

Российские войска нанесли масштабный удар по Украине. Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал усилить санкции из-за отказа РФ от мирных переговоров, ведь Москва прямо продемонстрировала, что взяла курс на эскалацию в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Очередная ночь российского террора в Украине. Киев и Одесса подверглись тяжелейшим атакам сотен беспилотников и баллистических ракет", — заявил украинский топ-дипломат.

Россияне ударили по роддому и многоэтажкам, в результате чего погибли и пострадали мирные жители.

Украинский министр заявил, что Москва игнорирует все попытки мирного урегулирования и должна получить новые жесткие санкции без проволочек.

"Энергетика, включая снижение верхней границы цены на нефть, банковская сфера и вторичные санкции являются одними из самых чувствительных сфер", — акцентировал Андрей Сибига.

По его словам, санкции нужны не только для поддержки Украины, но и для защиты партнеров, ведь агрессия РФ угрожает всей Европе. Важными также остаются шаги по усилению обороноспособности Украины, в частности дополнительные поставки средств противовоздушной обороны.

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