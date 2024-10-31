От победы к измене: что не так с информационной политикой Украины

Судя по настроениям, царящим среди украинцев, одно можно сказать точно — информационная политика в Украине провалена полностью, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Ситуация на фронте не безнадежная. Фото из открытых источников

"Одна категория людей живет от сказки к сказки, от Ф16 до переговоров, от дальнобойных ракет до выборов в США. Другая живет в тотальной печали и унынии. Нельзя обманывать себя только надеждами и мечтами. Надо жить в реальности. Но и говорить постоянно, что мы проигрываем, видеть только роковой финал – это сильно влияет на морально-психологическое состояние. Представьте, насколько это может влиять на рядового украинского солдата, сидящего в окопе, читает все это и думает: если мы точно проигрываем, то зачем тогда воюем", — подчеркнул Максим Жорин.

По словам майора ВСУ, реальное же положение вещей таково, что все зависит от самих украинцев.

"Готовить украинцев стоит к тому, что мы можем повлиять на события, а не "все плохо и выхода нет". Нужно только всем включиться, а не ждать какого-нибудь очередного несуществующего чуда", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ не заинтересована в том, чтобы садиться за стол переговоров, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Не понимаю, откуда у людей появилось впечатление, что Россия хочет переговоров. Хотя и с очень большими потерями, совершенно не такими темпами, как планировалось, но все же понемногу россияне продвигаются. Зачем им тогда нас вообще слушать? Единая цель, с какой Россия заинтересована в переговорах, — наша капитуляция", — заявил он. Офицер ВСУ считает, что Запад далек от понимания реальной ситуации и планов РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что переговорам Украины и США мешает плохой английский Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрея Ермака. "Однако английский у Зеленского только посредственный. У Ермака — откровенно плохой. Поэтому американцы часто не уверены, правильно ли они понимают двух ведущих политиков Украины, когда контактируют с ними напрямую. Они также не могут оценить, были ли их собственные объяснения корректно поняты", — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.