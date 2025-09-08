Военнослужащие возмущаются по законопроекту №13452 об усилении наказания для военных, отмечают, что в Верховной Раде занимаются не теми вопросами. Такое мнение высказал военнослужащий Третьего армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин.

«От**битесь от военных»: на фронте возмущаются решению депутатов

Он отметил, что вместо наказаний депутаты должны рассматривать более мотивационные для военных законопроекты.

"От**битесь от военных. Приоритетные законопроекты, попадающие сегодня в повестку дня ВР, должны быть о защите и повышении уровня социального обеспечения военных, а не об усилении их ответственности. С одной стороны, на уровне государства декларируется главная роль армии и военнослужащих. С другой — народные депутаты представляют инициативы, только ограничивающие права военных. В контексте законопроекта об ответственности есть куча вопросов, связанных с СЗЧ, непонятная ответственность командиров и многие другие моменты. А главное, что занимаются такими инициативами, как всегда, те, кто не имеет никакого отношения к армии", – отмечает Жорин.

Военный отмечает, что в Раде нет в обсуждении увеличения уровня зарплат в войске.

"Уже писал, как остро сейчас стоит этот вопрос, когда материальное обеспечение разных категорий военнослужащих находится просто на позорно низком уровне. К этому можно добавить отсутствие перспективы демобилизации, отсутствие нормальных ротаций и можно представить морально-психологическое состояние людей. Непонятно, зачем его еще усугублять подобными законопроектами", – заметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны Украины заявило, что поддерживает исключение из законопроекта №13452 нормы об усилении наказания для военных за неповиновение. Такое решение было принято после консультаций с профильными комитетами Верховной Рады и массовых протестов, которые прошли 5 сентября в Киеве, Львове, Днепре и других городах Украины.

В Минобороны подчеркнули, что дисциплина в армии должна основываться на справедливости, а не на более жестких санкциях. Министерство провело консультации с председателями парламентских комитетов по вопросам правоохранительной деятельности и нацбезопасности и пришло к выводу о поддержке военного омбудсмана, однако отметили доработку законопроекта о наказании.