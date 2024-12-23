Освобождение территории Украины "не в интересах США": какие цели преследует команда Трампа

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Кречмаровская Наталия
Мир ожидают значительные изменения после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, по крайней мере, его часть. Команда Трампа и сам избранный президент неоднократно анонсировали радикальные решения. Это идет и о ситуации на Ближнем Востоке, и о войне в Украине. Однако надежды украинцев на "сильное решение Трампа" могут не сбыться.
Иллюстративное фото
Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолц в подкасте "Шоу Бена Шапиро" заявил, что Вашингтон должен либо предоставить Киеву все необходимые ресурсы для освобождения Донбасса и Крыма, либо признать, что это не в интересах США.
Волц отметил, что Европа и Украина постепенно воспринимают стремление Дональда Трампа завершить войну, пишет "Новости. Live".
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский изменил риторику по поводу войны в Украине. Это заметили и западные, и украинские чиновники. Такие изменения, как писал портал "Комментарии", могут быть вызваны рядом факторов, в том числе и позиции Трампа.
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