Освобождение территории Украины "не в интересах США": какие цели преследует команда Трампа

Мир ожидают значительные изменения после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, по крайней мере, его часть. Команда Трампа и сам избранный президент неоднократно анонсировали радикальные решения. Это идет и о ситуации на Ближнем Востоке, и о войне в Украине. Однако надежды украинцев на "сильное решение Трампа" могут не сбыться.

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Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолц в подкасте "Шоу Бена Шапиро" заявил, что Вашингтон должен либо предоставить Киеву все необходимые ресурсы для освобождения Донбасса и Крыма, либо признать, что это не в интересах США.

“Меня спрашивают мои избиратели, в национальных ли интересах Америки выгнать каждого россиянина из каждого дюйма Украины, включая Крым? Сколько времени это займет? Сколько денег это обойдется? Сколько жизней будет потеряно? Это даже реалистичная цель в настоящее время?”, — отметил он.

Волц отметил, что Европа и Украина постепенно воспринимают стремление Дональда Трампа завершить войну, пишет "Новости. Live".

“Сейчас президент очень ясно сказал, что война должна закончиться. Интересно было увидеть эти изменения: как европейские лидеры, так и украинцы теперь воспринимают эту структуру. Итак, часть нашей работы состоит в том, чтобы определиться, кто будет за столом переговоров? Как нам сесть за стол? И какая будет основа для соглашения, чтобы лучше отвечать нашим интересам?”, — подчеркнул представитель команды Трампа.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский изменил риторику по поводу войны в Украине. Это заметили и западные, и украинские чиновники. Такие изменения, как писал портал "Комментарии", могут быть вызваны рядом факторов, в том числе и позиции Трампа.



