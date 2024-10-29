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Осужденных россиян с гепатитом будут бросать в "мясные" штурмы: детали

В кремле решили сформировать штурмовые подразделения из осужденных, больных гепатитом "В" и "С" и отправить на войну против Украины

сегодня, 16:07
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Недилько Ксения

Соответствующий приказ министра обороны государства-агрессора россии белоусова №610, датированный 10 октября 2024 года, исключает гепатит С из числа болезней, наличие которых не позволяет проходить военную службу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Осужденных россиян с гепатитом будут бросать в "мясные" штурмы: детали

Иллюстративное фото

"Для комплектования подразделений больных гепатитом зэков утвержден специальный порядок организации и приема в российскую оккупационную армию. Инфицированных гепатитом в документе маркируют как контингент "С".

Перед отправкой на фронт больным зекам в колониях формально должны колоть вакцину от гепатита "В" и проводить курс противовирусной терапии гепатита "С".

По оценкам российских вождей, их новое мобилизационное решение позволит привлечь к мясным штурмам на войне против Украины тысячи зэков", – отмечают в ГУР МОУ.

Сообщается, что, например, в тюрьмах и изоляторах на территории так называемого центрального военного округа вс россии насчитывается около 10 тысяч "гепатитчиков" — добровольное желание воевать с них проявили около 15%.

"Первые четыре штурмовые роты и две роты резерва из больных зэков россияне формируют в составе 1435-го и 1437-го мотострелковых полков (27-й и 15-й мотострелковых бригад вс рф соответственно).

Названные в честь гепатитов вновь созданные российские штурмовые роты "В-С" планируют размещать на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Итак, катастрофические потери и страх протестов в крупных городах, которые могут вызвать объявление всеобщей мобилизации, заставляют москву "выгребать" для преступной войны всю болезненную нечисть из тюрем", – подчеркивают разведчики.



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