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Осуществлены пуски ракет по стратегической авиации: когда они будут на территории Украины

Оккупанты запустили ракеты по Украине

сегодня, 08:51
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Недилько Ксения

Мониторинговые каналы сообщают о запуске ракет из 5 бомбардировщиков Ту-95МС в районе Каспийского моря. Если пуски реальные – ракеты ожидаются в воздушном пространстве Украины около 09:00.

Осуществлены пуски ракет по стратегической авиации: когда они будут на территории Украины

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В Воздушных Силах ВСУ ранее сообщалось о взлете 8-ми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

ОБНОВЛЕНО: Все борта находятся далеко за пределами потенциальных пусковых рубежей и держат курс в направлении аэродрома "Дягилево" и "Оленья".

Ракет в воздушном пространстве не зафиксировано.



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