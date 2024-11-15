Осуществлены пуски ракет по стратегической авиации: когда они будут на территории Украины

Мониторинговые каналы сообщают о запуске ракет из 5 бомбардировщиков Ту-95МС в районе Каспийского моря. Если пуски реальные – ракеты ожидаются в воздушном пространстве Украины около 09:00.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В Воздушных Силах ВСУ ранее сообщалось о взлете 8-ми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

ОБНОВЛЕНО: Все борта находятся далеко за пределами потенциальных пусковых рубежей и держат курс в направлении аэродрома "Дягилево" и "Оленья".

Ракет в воздушном пространстве не зафиксировано.