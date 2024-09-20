Осудили соратника Кадырова, который причастен к массовым пыткам людей во время боев за Киев

Благодаря доказательной базе Службы безопасности и Национальной полиции к тюремному заключению заочно приговорен еще один военный преступник рф, который причастен к массовым пыткам гражданского населения во время боев за Киев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

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Речь идет о Данииле Мартынове – эксзаместителе начальника управления росгвардии по Чеченской республике, входящем в ближайшее окружение Кадырова.





Судебное разбирательство состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). Суд назначил Мартынову 11 лет лишения свободы.

По материалам дела, в марте 2022 злоумышленник командовал захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением.

Тогда он руководил оккупационными отрядами "кадыровцев", которые взяли в заложники 500 человек, среди которых дети, тяжелобольные пациенты медучреждения, персонал и местные жители.

Кроме того, Мартынов отдал приказ заминировать подходы к интернату, превратив гражданское сооружение в огневую позицию оккупантов.

Одновременно враг разместил на территории медучреждения самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня – "Град", из которых обстреливали близлежащие поселки.

Во время освобождения общины остатки кадыровского отряда вместе с предводителем скрылись в россии, бросив на поле боя раненых боевиков и военную технику.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал Мартынова виновным по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).

Срок отбывания наказания исчисляется с даты фактического задержания осужденного.

Специальное досудебное расследование проводилось совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.