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Оставят ли ВСУ Курщину до инаугурации Трампа: сколько территорий уже вернул враг

Путин приказал своим военным вытеснить Силы обороны из Курской области к инаугурации Трампа

27 декабря 2024, 17:23 comments1473
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Ткачик Олеся

Российский диктатор Владимир Путин поставил задачу вытеснить Вооруженные Силы Украины с территории Курской области, предположительно, планируя это сделать до дня инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в январе 2025 года.

Оставят ли ВСУ Курщину до инаугурации Трампа: сколько территорий уже вернул враг

Бои в Курской области

По словам израильского военного обозревателя Давида Шарпа, российским войскам удалось вернуть под контроль около 40% территорий, ранее контролировавших ВСУ. Впрочем, прогнозировать дальнейшее развитие событий пока сложно, сказал он в эфире 24 канала.

Эксперт подчеркнул, что для понимания дальнейших шагов важно учесть стратегические цели обеих сторон.

По его мнению, Украина может сосредоточить дополнительные ресурсы, включая человеческие резервы, боеприпасы и огневую мощь. В таком случае есть все основания считать, что оборона будет оставаться эффективной, добавил Шарп.

С другой стороны, добавил эксперт, российские действия зависят от приказов Путина. Если он действительно стремится к быстрым результатам к инаугурации Трампа, то может направить больше сил в Курскую область, что повысит шансы российской армии на продвижение. успехов в Донецкой области, оставив Курщину на втором плане

Шарп подчеркнул, что в Курской области украинские войска не находятся под угрозой оцепления, что дает определенное преимущество в обороне.

"Многое зависит от приоритетов. В Курской области, в отличие от других проблематических мест, украинская армия не находится под угрозой окружения. Поэтому увидим, что решат и кто какие силы выделит", — подытожил военный обозреватель из Израиля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где именно на Курщине воюют северные корейцы.






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Источник: https://24tv.ua/situatsiya-kurshhini-vdastsya-rosiyi-povernuti-kontrol-nad-teritoriyeyu_n2716721
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