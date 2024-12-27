Оставят ли ВСУ Курщину до инаугурации Трампа: сколько территорий уже вернул враг

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Ткачик Олеся
Российский диктатор Владимир Путин поставил задачу вытеснить Вооруженные Силы Украины с территории Курской области, предположительно, планируя это сделать до дня инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в январе 2025 года.
Бои в Курской области
По словам израильского военного обозревателя Давида Шарпа, российским войскам удалось вернуть под контроль около 40% территорий, ранее контролировавших ВСУ. Впрочем, прогнозировать дальнейшее развитие событий пока сложно, сказал он в эфире 24 канала.
Эксперт подчеркнул, что для понимания дальнейших шагов важно учесть стратегические цели обеих сторон.
По его мнению, Украина может сосредоточить дополнительные ресурсы, включая человеческие резервы, боеприпасы и огневую мощь. В таком случае есть все основания считать, что оборона будет оставаться эффективной, добавил Шарп.
С другой стороны, добавил эксперт, российские действия зависят от приказов Путина. Если он действительно стремится к быстрым результатам к инаугурации Трампа, то может направить больше сил в Курскую область, что повысит шансы российской армии на продвижение. успехов в Донецкой области, оставив Курщину на втором плане
Шарп подчеркнул, что в Курской области украинские войска не находятся под угрозой оцепления, что дает определенное преимущество в обороне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где именно на Курщине воюют северные корейцы.
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