Оставила щемящее послание: Алла Пугачева оплакивает своего близкого друга

Алла Пугачева, открыто осудившая политику Кремля и уехавшая из России, вышла на связь через соцсети, оставив трогательное послание в честь дня рождения покойного модельера Валентина Юдашкина. Под постом его вдовы певица коротко написала: "Незабываемый!", выразив таким образом свою память и скорбь.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Пугачева имела близкие отношения с семьей Юдашкина. Она присутствовала на его похоронах даже после того, как переехала в Израиль. Перед смертью Юдашкин также посещал ее в Израиле, несмотря на тяжелую борьбу с раком почки, что явилось важным жестом дружбы и поддержки.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в соцсетях известной певицы из РФ и ее мужа появилось поздравление Путину . Алла Пугачева, публично выступившая против вторжения России в Украину и уехавшая с семьей в Израиль еще в 2022 году, продолжает сталкиваться с нападками со стороны российских пользователей соцсетей. Несмотря на открытую критику политики Путина, сторонники режима не прекращают писать оскорбительные комментарии на ее страницах в социальных сетях.

В этот раз россияне решили "отметить" день рождения Владимира Путина, оставляя приветствие российскому диктатору на страницах Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина в Instagram. В своих сообщениях они поддерживали Путина и одобряли его действия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева нашла способ проститься со своим другом в Москве . Алла Пугачева, публично выражавшая свое неприятие войны России против Украины и покинувшая страну, все же выразила соболезнования в связи со смертью российского артиста и композитора Вячеслава Добрынина. Певица отправила в Москву венок на похороны композитора, состоявшегося на Троекуровском кладбище.







