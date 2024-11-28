Остановят ли удары ATACMS россиян: на Западе дали прогноз

Недавние решения президента США Джо Байдена о военной помощи Украине, как и бряцание Россией ядерным оружием вряд ли существенно изменит ход войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The New Yorker".

Удары по России. Фото: из открытых источников

В частности, как отмечается в материале, есть сомнения, что использование Украиной ATACMS и других ракет большой дальности для ударов по целям на территории России повлияет на ход боевых действий.

"Это может замедлить россиян, но не кардинально, — сказал украинский военный источник. — Вы не улучшите свое положение на поле боя с помощью ракет. Вы делаете это с помощью пехоты. И именно здесь у нас самый дефицит", — говорится в публикации.

Военный аналитик из Фонда Карнеги Майкл Кофман связал текущие проблемы украинских военных с "основами": "мобилизация, обучение, создание и управление новыми формированиями, командование и контроль".

Однако, как пишет издание, решение разрешить Украине дальние удары по РФ, похоже, пробудило страхи Путина по поводу эскалации. В то же время указывается, что предполагаемые "красные линии" Путина нарушали так много раз с 2022 года, что трудно сказать, как выглядит действительно настоящая "красная линия" для него.

По мнению старшего научного сотрудника центра изучения России и Евразии Фонда Карнеги Татьяны Становой, на этот раз все может быть иначе, учитывая удар баллистической ракетой "Орешник" по Днепру 21 ноября.

"Для Путина это действительно стратегический поворотный момент... С этим решением Украина становится плацдармом для того, что Путин считает ударами НАТО по российской территории... Суть состоит в том, что началась новая парадигма... Путин излагает два сценария: один путь ведет до ядерной войны, другой — к миру на условиях России.... Путин уверен, что ядерные угрозы и шантаж должны шокировать Запад, повлекшие за собой он это видит, своеобразное отрезвление, осознание того, что они должны хотеть совсем других отношений с Россией... Это его большая ошибка", – отметила Татьяна Станова.

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