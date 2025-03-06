Остановка военной помощи США: Умеров сделал заявление

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в настоящее время Украина не получила полной информации от США об ограничении доступа к разведывательным данным. По его словам, Украина работает над альтернативными вариантами.

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: pravda.com.ua

Во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии в Берлине Рустем Умеров отреагировал на решение США ограничить военную помощь Украине, в том числе с остановкой предоставления данных от американской разведки.

"Об обмене разведданными мы еще не получили информацию о том, как это будет ограничено. Но мы уже работаем над альтернативами, и если это будет необходимо, то мы будем получать эти данные от Германии также", — сказал Умеров.

После остановки помощи от США, министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж и дальше будет предоставлять разведывательные данные. По его словам, по поводу данных от Великобритании ситуация сложнее, ведь они активно сотрудничают со Штатами, тогда как французская разведка более "суверенная".

Напомним, что 3 марта американские СМИ сообщили о решении США остановить военную помощь Украине и ограничить доступ к разведданным. На следующий день премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил сообщение США, ведь остановилось оказание военной помощи Украине, в том числе со складов в Польше.

5 марта директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США временно остановили предоставление Украине оружия и разведывательных данных, а советник по нацбезопасности президента США Майк Волц заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность возобновления поставок военной помощи Украине, если добьется успехов в переговорах с Киевом.

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