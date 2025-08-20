Остановка огня приведет к страшной катастрофе в Украине: на Западе шокировали прогнозом

Украинцы, после начала полномасштабной войны массово выехавшие в Польшу, почти не вернутся домой даже в случае прекращения боевых действий. Они уже хорошо интегрировались в польский рынок труда, открыли десятки тысяч бизнесов и явились важным фактором роста экономики соседней страны. Это создает серьезные вызовы для Украины, ведь ежегодные потери ВВП могут достигать 7,8%, а дефицит рабочих рук – около 4,5 миллионов человек. Кроме того, существует угроза демографической катастрофы из-за оттока населения, заявили в агентстве Fitch Ratings.

Фото: из открытых источников

Там отметили, что даже после достижения договоренностей о прекращении огня массового возвращения украинцев из Польши не ожидается. По данным Министерства экономики Украины, в ближайшие годы в стране потребуется примерно 4,5 миллиона рабочих, что почти равно количеству нынешних беженцев за рубежом. Без масштабной программы возвращения людей восстановление и развитие Украины будут находиться под угрозой.

Специалисты отмечают, что одна из главных задач — создание комфортных условий для возвращения: обеспечение доступным жильем, развитие новых рабочих мест, образовательные программы, поддержка семей с детьми, а также стимулирование предпринимательства. Руководитель аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования Диляр Мустафаев подчеркивает, что экономика Украины может терять до 7,8% ВВП ежегодно, если даже часть мигрантов не вернется.

Аналитик Fitch Милан Трайкович отметил, что украинцы очень хорошо интегрированы в польский рынок труда, так что даже в случае мира не ожидается массового возвращения. Беженцы уже адаптировались, чувствуют себя комфортно и имеют стабильный доход, сдерживающий их от возвращения в Украину, пока находящуюся в условиях войны и экономической неопределенности.

