Влиятельное американское издание New York Post, долгое время поддерживавшее Дональда Трампа, публично обратилось к нему с призывом не сворачивать поддержку Украины. В редакционной колонке газета предупредила, что победа России станет катастрофой как для Европы, так и для Соединенных Штатов.

Газета призывает Трампа усилить помощь Украине

В статье отмечается, что главная причина войны – не расширение НАТО и не политика Вашингтона, а исключительно агрессивные амбиции Владимира Путина. Газета прямо заявляет: Путин не стремится к миру, он хочет победы. И любые попытки договариваться лишь подбадривают Кремль к новым атакам.



Редакция подчеркивает, что поддержка Украины не только не вредит США, а, наоборот, укрепляет американскую экономику через оборонные контракты, открывает новые технологические возможности и дает ценную информацию для разведки. По данным New York Post, часть вооружения, переданного Украине, производится в США, что создает новые рабочие места и стимулирует промышленность.



Также авторы предупреждают, что в случае поражения Украины победителем будет не только Россия, но и внимательно следящий за реакцией Запада Китай. Слабость Америки на украинском направлении лишь усилит агрессивность Пекина, в частности, по отношению к Тайваню.



Издание обращается к Трампу лично, отмечая, что он не может разрешить падение Украины, ведь это повредит не только международному порядку, но и его потенциальной президентской каденции. Редакция призывает Трампа занять четкую позицию: "Остановить Путина означает спасти Америку от еще большей опасности".



New York Post публикует эту колонку на фоне жестких дискуссий в США о дальнейшей военной поддержке Украины. Обращение к Трампу с таким месседжем может стать маркером смены настроений даже среди части его поклонников.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Сегодня, 5 июля, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины в координации с другими составляющими Сил обороны совершили точечную атаку на важный объект военно-промышленного комплекса РФ — акционерное общество "ВНИИР-Прогресс", расположенное в Республике Чехия. Это предприятие является одним из ключевых элементов российской военной инфраструктуры, ведь здесь производятся адаптивные антенные решетки типа "Комета".