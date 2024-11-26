Осталось от 7 до 16 км: россияне разными путями приближаются к Днепропетровщине

Российским захватчикам осталось до Днепропетровщины от 7 до 16 км, сообщил офицер ВСУ "Алекс".

РФ приближается к Днепропетровской области. Фото из открытых источников

Он отметил, что противник приближается к области по разным направлениям.

"Для справки. Из Раздольного (направление Великой Новоселки) до Днепропетровской области — 14 км, из Желтого (Покровское направление) — 16 км, а из Ровнополья (Гуляйпольское направление) — чуть меньше 7 км", — рассказал "Алекс".

Офицер ВСУ также сообщил, что в Донецкой области россияне активно штурмуют на автомобилях – "нивах", "копейках", "семерках", "приорах".

"Увеличение использования автотранспорта означает, что россияне всеми усилиями делают ставку на мобильные штурмовые действия, пытаясь пролезать в щели украинской обороны", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в декабре может состояться встреча на самом высоком уровне Контактной группы по обороне Украины, сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фрейдинг. "Надеюсь, что в декабре состоится встреча в формате "Рамштайн" с уходящей в отставку администрацией Джо Байдена. Существует дискуссия, на каком уровне может состояться эта встреча — на уровне лидеров или на уровне министров обороны", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский рубль продолжает стремительно ослабевать на Московской бирже после ужесточения американских финансовых санкций, под которые попали 50 российских банков. На торгах курс юаня к рублю второй день установил рекорд с марта 2022 года. Прибавив почти 3% за несколько часов биржевой сессии, юань добрался до отметки 14,49 рубля, а с начала ноября подорожал на 7%.