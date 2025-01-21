Остается ли Украина без военной помощи США: что подписал Трамп

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Недилько Ксения
Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о приостановлении международной помощи на 90 дней не касается военной помощи Украине. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Напомним, президент США Дональд Трамп в понедельник приказал приостановить на 90 дней внешнюю помощь развитию до оценки эффективности и согласованности с его внешней политикой. Об этом пишет Reuters.
"Все руководители департаментов и агентств, ответственных за программы помощи внешнему развитию Соединенных Штатов, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств помощи развитию", — говорится в указе, подписанном Трампом через несколько часов после его вступления в должность на второй срок.
Не сразу было понятно, насколько широк порядок и какие программы, страны, неправительственные и международные организации будут касаться этого шага. Также было неясно, какое финансирование может быть сокращено, поскольку Конгресс США устанавливает федеральный правительственный бюджет США. Исполнительный указ повторяет возвращение к подходу Трампа во время его первого срока пребывания в должности между 2017 и 2021 годами.
Впервые он пришел к власти, предложив примерно на треть сократить бюджет США на дипломатию и помощь, что включало в себя резкое сокращение финансирования миротворческой деятельности ООН и международных организаций. Но Конгресс отклонил предложения Трампа. Затем на ежегодной встрече мировых лидеров в ООН в 2018 году Трамп пожаловался, что США являются крупнейшим иностранным донором помощи, "но нам немногие дают".
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