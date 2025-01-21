Остается ли Украина без военной помощи США: что подписал Трамп

Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о приостановлении международной помощи на 90 дней не касается военной помощи Украине. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"Это все о других вещах", — написал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп в понедельник приказал приостановить на 90 дней внешнюю помощь развитию до оценки эффективности и согласованности с его внешней политикой. Об этом пишет Reuters.

"Все руководители департаментов и агентств, ответственных за программы помощи внешнему развитию Соединенных Штатов, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств помощи развитию", — говорится в указе, подписанном Трампом через несколько часов после его вступления в должность на второй срок.

Не сразу было понятно, насколько широк порядок и какие программы, страны, неправительственные и международные организации будут касаться этого шага. Также было неясно, какое финансирование может быть сокращено, поскольку Конгресс США устанавливает федеральный правительственный бюджет США. Исполнительный указ повторяет возвращение к подходу Трампа во время его первого срока пребывания в должности между 2017 и 2021 годами.

Впервые он пришел к власти, предложив примерно на треть сократить бюджет США на дипломатию и помощь, что включало в себя резкое сокращение финансирования миротворческой деятельности ООН и международных организаций. Но Конгресс отклонил предложения Трампа. Затем на ежегодной встрече мировых лидеров в ООН в 2018 году Трамп пожаловался, что США являются крупнейшим иностранным донором помощи, "но нам немногие дают".