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Особенности Курской операции: сколько россиян и северных корейцев отправили в ад

Курская операция является самой большой проблемой и провалом кремлевского диктатора Путина

сегодня, 10:17
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Ткачик Олеся

Первая особенность операции Сил обороны в Курской области заключалась в том, что ВСУ совершили внезапное наступление в момент, когда враг не ожидал такого действия, отметил в эфире 24 канала генерал армии в отставке и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Особенности Курской операции: сколько россиян и северных корейцев отправили в ад

Бои в Курской области

По его словам, военные не только уничтожили значительное количество российских сил, но и захватили тысячи солдат в плен. Маломуж отметил, что главным достижением сделки стало подрыв авторитета кремлевского диктатора Владимира Путина и опровержение мифа о неприкосновенности территории России.

Вторая ключевая особенность, как отметил Маломуж, относилась к попыткам Путина остановить наступательные действия украинских войск. Для этого было мобилизовано до 65 тысяч русских военных и около 10 тысяч северокорейцев. Однако все усилия врага потерпели неудачу.

"5 января мы начали неожиданную тактическую операцию по наступлению в регионе Суджи и еще в двух других регионах. За пять дней мы уничтожили до 800 человек противника – это больше батальона. Также было ликвидировано значительное количество северокорейских военных, пытавшихся атаковать в разных секторах", — добавил Маломуж.

По его мнению, стратегические удары Украины разрушили планы Путина, не сумевшего вернуть контроль над территориями. Кроме того, успешные действия украинских военных продемонстрировали западным союзникам слабость российского режима.

Маломуж подчеркнул, что мобильные подразделения наносят удары в неожиданных местах, что позволяет достигать значительных преимуществ.

"Я считаю, что подобные методы можно применять и в других секторах. Это будет именно то преимущество, которое позволит наносить контрудары с флангов, в частности, на Покровском и Кураховском направлениях, чтобы дезориентировать врага, уничтожить его большие резервы", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что северные корейцы, воюющие в Курской области, имеют особые условия.





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Источник: https://24tv.ua/kontranastup-zsu-kurshhini-prestizh-putina-pidirvano_n2725838
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