Основатель Aurum Group: Мы это уже проходили в 2014-м, но, как и тогда, у злоумышленников ничего не получится

Негативное, деструктивное, уничтожающее влияние России на экономику, евроатлантическую интеграцию, благосостояние жизни украинцев присутствовало в нашем государстве на протяжении последних десятилетий. Это и пророссийские олигархи с пророссийскими СМИ, и скрытые агенты среди чиновников и силовиков, внедрявших сокрушительную экономическую политику, заставлявшую Украину "лечь" под российские товары и геополитические интересы.

Алена Лебедева (фото из открытых источников)

Я лично могу часами рассказывать о нескольких годах нашей борьбы с засильем российских интересов в железнодорожной сфере Украины, которыми активно пользовались и обогащались наши олигархи и ныне перекрашенные патриоты.

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Начиная от ценового демпинга со стороны России, целью было полностью уничтожить украинское вагоностроение, до фактической монополизации производства россией, через патенты некоторых ключевых комплектующих. То есть сегодня целая отрасль переживает кризис из-за того, что в 2023 году в сфере вагоностроения и железнодорожных перевозок до сих пор действуют многие российские регламенты, требования и нормы. Укрзализныця активно внедряет реформы дерусификации, переименовывая региональные железные дороги Украины. Впрочем, многие технические российские нормы, на которые неоднократно указывал власть имущим Аурум Групп, продолжают действовать, нанося ущерб экономике Украины и ставят в зависимость стратегическую отрасль от российской федерации. Учитывая нежелание и бюрократическую затяжку процесса, за год войны еще ни одна украинская компания так и не получила разрешение на производство комплектующих. Но получение собственного продукта важно не только для полноценной работы отрасли, поскольку новое производство – это всегда новые рабочие места, миллионы гривен налогов, и, как следствие, улучшение экономики страны.

Несмотря на яростное сопротивление внутри нашей страны со стороны разных заинтересованных лиц, еще в 2019 году нам удалось убедить чиновников в разрушительных последствиях импорта из России — и ввести эмбарго, то есть полный запрет импорта на железнодорожные вагоны, которые с локализацией в 97% успешно производятся в Украине. С гордостью всегда вспоминаю цитату украинского информагентства "Интерфакс" о введении этого запрета — "Основными инициаторами введения эмбарго были ПАО "КВСЗ" и Аурум Групп".

К сожалению, на фоне со справедливой и полезной борьбой против паразитного, диверсионного влияния нашего северного соседа, пышно расцветает и активная деятельность тех, кто привык зарабатывать на "схемах", но не мелких барыг, которых интересует маржа из мерседеса или сотни генераторов, а того, кто мыслит категориями присвоения градообразующих предприятий.

Боль и несправедливость военной агрессии на независимую Украину вызывает страшную злобу и ненависть. Думаю, каждый украинец собственными руками подавил бы пару человек за поребриком, дай ему такую возможность. Смерти наших героев или страдания женщин и детей не могут оставаться и не останутся безнаказанными. Но, к сожалению, манипулируя на этих эмоциях и с определенной поддержкой судебной и силовой систем, где, как известно, в большинстве своем отсутствует верховенство права, недавнее событие с председателем Верховного Суда тому яркое подтверждение – сегодня дает возможность искусному дельцу уничтожить конкурента или отобрать бизнес фактически за любым абсурдным поводом.

Именно так произошло с несколькими предприятиями нашей группы сразу после событий по оккупации Крыма и востока Украины.

В тот период на моей группе рейдеры и злоумышленники откатали все популярные схемы рейдерства и отжима бизнеса. Одновременно мы отражали несколько рейдерских наездов. Это было и фиктивное банкротство с участием аффилированных лиц, и использование черных нотариусов для подделки уставных документов с изменением собственников, и подделка первичных документов для присвоения оборотных средств предприятия, не говоря о мелких происках конкурентов. Не буду вдаваться в детали, мы это пережили, мы стали сильнее.

Наверное, может возникнуть вопрос – возможно я упускаю что-то негативное о себе, о компаниях, которые я возглавляю, на что могли бы опираться в своих действиях захватчики? Да, конечно, арсенал аргументации был широк – я являюсь дочерью бывшего Министра обороны и по мнению высококачественных специалистов в области журналистики этого достаточно, чтобы априори быть агентом Кремля и пришить все смертные грехи. Вот только есть одна проблема – когда в законном порядке мы защищали интересы компаний, возвращали (и вернули!) бизнесы – то ни один из оппонентов не мог предоставить ни одного подтверждения того, что в мире существует какая-либо сила, оказывающая на меня влияние. Или, что хоть единственная финансовая транзакция или коммерческое соглашение, касающееся непосредственно меня, Алены Лебедевой, или любой из компаний, входящих в Аурум Групп, несут негативные последствия для экономики Украины, или тем более для ее национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины

Но вот пришел 2022 год, год наибольшего страдания и боли, которую когда-либо испытывала Украина. И тут снова активизировались силы, которые не были слышны в последние годы. Я всегда декларировала и с гордостью заявляю сейчас, что наша группа всегда вела абсолютно прозрачную и открытую деятельность, Аурум Групп является членом Федерации работодателей Украины, Европейской бизнес-ассоциации. Мы создаем тысячи рабочих мест, развиваем и защищаем национального производителя вместе с ключевыми игроками в соответствующих отраслях, платим в полном объеме налоги. Даже когда в результате, часть предприятий группы, фактически, остановила работу, и сейчас прибыли не покрывают расходы, мы продолжаем выплачивать заработные платы работникам и платить налоги в полном объеме. Я уверена, что патриотически ориентированный бизнес не имеет права поступать иначе, когда помощь стране нужна больше всего.

Но я не сменила фамилию, не перестала быть дочерью своего отца. Впрочем, по кальке событий 2014 года, злоумышленники, используя политическую ситуацию и связи в силовых структурах, сначала по инициативе СБУ открывают уголовное дело, а затем, чувствуя полную бесперспективность его в судах, когда дело буквально трещит по швам, при подаче СБУ способствуют внесению моей фамилии в санкционный список. И вдобавок, на "арену" выходят псевдо-журналисты, которые, забыв об элементарной профессиональной этике, презрев все журналистские стандарты и в погоне за собственным обогащением и хайпом, начинают поливать меня грязью. Вызывающе, даже не пытаясь скрыть откровенно заказной характер материалов! Но ничего, "массы" же и так все проглотят, главное резонансно назвать.

Во всех этих событиях нужно понимать самое важное. Остановка или ограничение деятельности любого промышленного предприятия – это полная потеря не только драгоценного специфического оборудования, объемов выпуска продукции, многократного падения ВВП (из-за потерь сотен смежных производств) и доходов бюджета, но и потеря доходов для тысяч семей, которые будут вынуждены присоединиться к миллионам беженцев, часть из которых навсегда останется за границей. За 22 год моя группа уплатила около 90 миллионов налогов в бюджет. Такими темпами в текущем году государство останется без поступлений в бюджет, потому что работа группы останавливается руками псевдо- патриотов, но об этом никто не думает, главное хайпануть.

О политических, репутационных, инвестиционных последствиях и вообще говорить не приходится. Моя история далеко не единственная, в бизнес кругах ежедневно громко звучат истории произвола силовиков и полного надругательства над верховенством права. Как накануне заявил в интервью Obozrevatel Президент Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, в настоящее время в Украине координируются (!) десятки рейдерских атак людьми с властными полномочиями, и все ради личного обогащения. Он также акцентирует внимание на том, что рейдерство давно стало проблемой национальной безопасности, поэтому замалчивание фактов, когда из-за действий рейдеров останавливаются целые предприятия, люди теряют рабочие места, снижается обороноспособность государства, — более недопустимо.

"Преступники, которые воспользовались войной, тем, что все внимание общества, бизнеса и руководства государства сосредоточено на Победе. Их нужно немедленно остановить", — отмечает Олийнык.

Он также отмечает и другую, не менее плачевную тенденцию, когда бизнес сознательно принимает решение о вывозе оборудования и специалистов в страны ЕС из-за отсутствия возможности цивилизованно работать в Украине. На таких условиях "не будет играть" и цивилизованный инвестор, так необходимый для послевоенного восстановления нашей страны. Поэтому я уверена, что у наших детей нет будущего, если мы будем разрушать страну изнутри! А опыт тесного сосуществования с нецивилизованным миром – мы сегодня пожинаем по полной.

Основатель инвестиционно-промышленного холдинга Aurum Group Алена Лебедева