Украина готова пойти на сделку – заморозить войну по линии боевого столкновения. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Витакер. Главное условие, по его словам, – получение гарантий безопасности.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Витакер, как пишет издание "РБК-Украина", отметил: Украина доказала и показала, что готова пойти на сделку.

"Они готовы заморозить линию фронта, если они получат гарантии безопасности. Я думаю, есть основа для соглашения. Теперь нужно лишь убедиться, что это произойдет", — сказал он.

По словам посла США, самый важный сейчас вопрос — это предоставление Украине гарантий безопасности и ее возможность защищать себя. Витакер убежден, что присутствие в Украине европейских солдат важно для обеспечения гарантий безопасности. По его словам, именно такие гарантии безопасности позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому заключить соглашение. И если он будет уверен, что война не возобновится, "он с большей вероятностью пойдет на соглашение, необходимое для прекращения конфликта".

"Я никогда особо не обращал внимания на причины, которые называет Владимир Путин. Думаю, многие из них основываются на очень запутанной версии истории. Однако обе стороны должны будут согласиться на условия. И каким бы ни было это соглашение — защита русских церквей в Украине, защита русскоязычных граждан — я думаю, основа уже существует. Было достаточно дискуссий", — убежден Витакер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия изменила тактику обстрелов Украины, чтобы пробить оборону. И это приносит результаты. Враг истощает украинскую ПВО перед главным ударом, а затем атакует.



