Основа для мирного соглашения есть: в США рассказали, на что согласится Украина

Кречмаровская Наталия
Украина готова пойти на сделку – заморозить войну по линии боевого столкновения. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Витакер. Главное условие, по его словам, – получение гарантий безопасности.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Витакер, как пишет издание "РБК-Украина", отметил: Украина доказала и показала, что готова пойти на сделку.
По словам посла США, самый важный сейчас вопрос — это предоставление Украине гарантий безопасности и ее возможность защищать себя. Витакер убежден, что присутствие в Украине европейских солдат важно для обеспечения гарантий безопасности. По его словам, именно такие гарантии безопасности позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому заключить соглашение. И если он будет уверен, что война не возобновится, "он с большей вероятностью пойдет на соглашение, необходимое для прекращения конфликта".
